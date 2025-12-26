قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آخر أسبوع في السنة .. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأيام المقبلة
خبراء و رجال أعمال: قرار خفض الفائدة 1% خطوة لدعم الاستثمار و تمكين القطاع الخاص
محمد الشناوي: مباراة جنوب أفريقيا كانت نهائي مبكر وصعدنا بمجهود رجولي
أداء ملحمي رغم النقص العددي.. ملخص فوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا
الجدول الزمني المبتقي في انتخابات مجلس النواب 2025
الأزهر يدين التفجير الإرهابي الغادر بمسجد أثناء صلاة الجمعة في حمص بسوريا
40219 متفرجا شاهدوا مواجهة منتخب مصر وجنوب أفريقيا من مدرجات ملعب أدرار
تعب فجأة .. تفاصيل إلغاء مسرحية نوستالجيا لتامر عبد المنعم
الإخطبوط.. محمد الشناوي يفوز بجائزة رجل مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا
عرض شقته للإيجار وقتلوه جواها .. جريمة مثيرة في مدينة نصر
الحوثي: نستعد لجولة من المواجهات ضد إسرائيل وندرك ما يخطط له العدو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سفارة مصر بجنوب أفريقيا بعد هدف محمد صلاح: روح كأس الأمم تتجلى في أبهى صورها

محمد صلاح
محمد صلاح
ناصر السيد

علقت سفارة مصر في جنوب أفريقيا، على أحداث المواجهة بين الفريقين في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها المغرب.

السفارة المصرية بجنوب أفريقيا

وقالت السفارة المصرية بجنوب أفريقيا "محمد صلاح يسجل أول هدف لمصر في جنوب أفريقيا"، مضيفة "روح كأس الأمم الأفريقية تتجلى بأبهى صورها — مصر تتقدم، والمسيرة مستمرة".

هدف صلاح في جنوب أفريقيا

وتمكن محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، من إحراز الهدف الأول في مرمى جنوب أفريقيا من ضربة جزاء تحصل عليها بعدما تلقى ضربة في وجهه من مدافع المنافس ليحتكم حكم المباراة إلى تقنية "الفار" ويحتسب ضربة جزاء.

كان المنتخب المصري حقق أولى انتصاراته في البطولة خلال مواجهة زيمبابوي الاثنين الماضي، بهدفين لهدف أحرزهما محمد صلاح وعمر مرموش.

سفارة مصر في جنوب أفريقيا هدف صلاح كأس الأمم الأفريقية هدف صلاح في جنوب أفريقيا بطولة كأس الأمم الأفريقية المغرب ليفربول الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

إزاي تتفرج عليه.. ماتش المنتخب المصري اليوم الجمعة بالمجان وعلي قناة مفتوحة

مباراة مصر وجنوب افريقيا

اضبط ترددك.. قنوات مجانية لنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الكان 2025

وزير الداخلية السعودي

أول إجراء من وزير الداخلية السعودي بعد حادث المسجد الحرام

فرحة رضا

وضعت في ثلاجة الموتي بالخطأ.. ماساة فتاة أصيبت في حادث الطريق الصحراوي

رحمة محسن مع طليقها قبل الانفصال

القصة الكاملة لحبس طليق رحمة محسن ولغز حبيبته السابقة التي قادته للكلبش

منتخب مصر

ليست واحدة.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

منتخب مصر

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا

ترشيحاتنا

مجلس النواب

برلماني: تطوير المرافق الصناعية خطوة استراتيجية لتعزيز الاستثمار والتنمية الصناعية

د. محسن البطران خلال حواره مع صدى البلد

اجتماع مع الحكومة.. رئيس زراعة الشيوخ يكشف لـ صدى البلد تحركات اللجنة بشأن زيادة إيجار أراضي الوقف.. صور

مصر وفلسطين

حزب الريادة: دعم مصر لـ غزة مستمر ويعكس موقفًا ثابتًا من القضية الفلسطينية

بالصور

كيف تحتفل الأسرة برأس السنة 2026 بطرق بسيطة؟ خبير يكشف أسرار الدفء العائلي

طرق بسيطة لإحتفال الأسرة برأسة سنة 2026
طرق بسيطة لإحتفال الأسرة برأسة سنة 2026
طرق بسيطة لإحتفال الأسرة برأسة سنة 2026

انهيار لمياء الأمير بعزاء شقيقها طارق | صور

لمياء الأمير
لمياء الأمير
لمياء الأمير

مشوار الألف الذهبية .. يبدأ بخطوة ..تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 86 ألف سيدة بالشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

محمد خميس يحتفل بزفافه بالجلباب الصعيدى .. شاهد

محمد خميس
محمد خميس
محمد خميس

فيديو

البرنس

من المستشفى إلى الشارع| شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. وشهود يكشفون التفاصيل

ياسمينا العبد

ياسمينا العبد: ميدتيرم أصعب أدواري لهذا السبب.. فيديو

أحمد الفيشاوي

أول ظهور لـ أحمد الفيشاوي منذ وفاة والدته سمية الألفي| فيديو

المترو

مشاجرة المترو الثانية | رجل يعتدي لفظيًا على سيدة مسنة .. وشهود عيان يكشفون التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد