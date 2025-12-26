سفارة مصر بجنوب أفريقيا بعد هدف محمد صلاح: روح كأس الأمم تتجلى في أبهى صورها

علقت سفارة مصر في جنوب أفريقيا، على أحداث المواجهة بين الفريقين في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها المغرب.

السفارة المصرية بجنوب أفريقيا

وقالت السفارة المصرية بجنوب أفريقيا "محمد صلاح يسجل أول هدف لمصر في جنوب أفريقيا"، مضيفة "روح كأس الأمم الأفريقية تتجلى بأبهى صورها — مصر تتقدم، والمسيرة مستمرة".

هدف صلاح في جنوب أفريقيا

وتمكن محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، من إحراز الهدف الأول في مرمى جنوب أفريقيا من ضربة جزاء تحصل عليها بعدما تلقى ضربة في وجهه من مدافع المنافس ليحتكم حكم المباراة إلى تقنية "الفار" ويحتسب ضربة جزاء.

كان المنتخب المصري حقق أولى انتصاراته في البطولة خلال مواجهة زيمبابوي الاثنين الماضي، بهدفين لهدف أحرزهما محمد صلاح وعمر مرموش.