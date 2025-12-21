جنوب إفريقيا: مقـ.ـتل وإصابة 20 شخصًا في هجوم مسلح قرب جوهانسبرج

لقي عشرة أشخاص مصرعهم، وأصيب عشرة آخرون بجروح متفاوتة، في حادث إطلاق نار وقع في بلدة بيكرسدال قرب العاصمة الاقتصادية لجنوب إفريقيا، جوهانسبرج.

وأفادت الشرطة المحلية أن مسلحين مجهولين نفذوا الهجوم في البلدة الواقعة على بعد نحو 40 كيلومتراً جنوب غرب المدينة، مشيرة إلى أن إطلاق النار استهدف مدنيين في أماكن متفرقة، من بينها الشوارع العامة.

وأكدت الشرطة، في تصريحات نقلتها وكالة «فرانس برس»، أن دوافع الهجوم ما تزال غير معروفة حتى الآن، فيما باشرت السلطات تحقيقاً موسعاً لتحديد هوية الجناة والوقوف على ملابسات الحادث.

وأضاف بيان للشرطة أن الضحايا تعرضوا لإطلاق نار عشوائي، ما أثار حالة من القلق في المنطقة، وسط تعزيزات أمنية وانتشار مكثف لقوات الشرطة.