وزير الخارجية السعودي يصل جوهانسبرج لترؤس وفد المملكة بقمة العشرين

وصل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إلى جوهانسبرج لرئاسة وفد المملكة في المشارك في قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها جنوب أفريقيا، نيابة عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

قمة العشرين بجنوب أفريقيا

وستناقش قمة العشرين بجنوب أفريقيا، أبرز التحديات الاقتصادية والتنموية العالمية، وأهمية ترسيخ الحوار والتعاون بين دول المجموعة لمواجهة القضايا العالمية مثل الأزمات الجيوسياسية، والتنمية الاقتصادية، وإعفاء الديون، وتغير المناخ، وضرورة تعزيز التعاون الدولي وصولًا إلى حلول شاملة ومستدامة، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وفد السعودية في قمة العشرين

ويضم وفد السعودية المشارك في قمة العشرين، وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ونائب وزير المالية الشربا السعودي الأستاذ عبدالمحسن بن سعد الخلف.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة التقى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، برئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، وعدد من القادة الأفارقة على هامش قمة العشرين في جوهانسبرج.