السعودية وسريلانكا تبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله مع وزير الخارجية والتوظيف الخارجي والسياحة في جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية فيجيثا هيراث، العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الرؤى حيال عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم /الأحد/، أن ذلك جاء لقاء وزير الخارجية السعودي في مقر الوزارة بالرياض مع الوزير السريلانكي، حيث سلم الأمير فيصل، هيراث طابعًا بريديًا تذكاريًا بمناسبة مرور 50 عامًا على العلاقات بين البلدين الصديقين.



وفي سياق آخر، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، خلال اللقاء التشاوري للجنة الوزراء المسؤولين عن السياحة، دعم دول المجلس لترشيح شيخة النويس من دولة الإمارات العربية المتحدة لمنصب أمين عام منظمة السياحة الأممية للفترة 2026 - 2029.



وأشار إلى أن الإجماع الخليجي على دعم النويس يجسد استمرار الحضور المؤثر لدول مجلس التعاون في الساحات الدولية، ويعكس كفاءة الكوادر الخليجية وقدرتها على الإسهام في تطوير قطاع السياحة العالمي، ويؤكد أن دعم هذا الترشيح يأتي متسقًا مع توجه دول المجلس نحو تعزيز دور المرأة وتمكينها من تولي مناصب قيادية على الصعيدين الإقليمي والدولي.