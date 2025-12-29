قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شيري تيجو 7 موديل 2025 كسر زيرو.. أسعار سوق المستعمل
تصعيد خطير بين موسكو وكييف.. بوتين يبلغ ترامب برد قاسٍ بعد استهداف مقره
أول تعليق من زيزو على تعادل منتخب مصر أمام أنجولا
مصطفى بكري: بريطانيا تأكدت من حقيقة علاء عبد الفتاح وتحريضاته
ترامب: إعمار غزة سيبدأ قريبا.. وعلى حماس نزع سلاحها
بيت العائلة المصرية في لندن: رئيس وزراء بريطانيا وقع في الفخ بسبب علاء عبد الفتاح
أول تعليق من ترامب على استهداف مقر إقامة بوتين بـ91 طائرة مسيرة
إنذار شديد اللهجة من ترامب لطهران: سنضرب المواقع النووية الإيرانية
أحمد موسى يؤكد: دعم الجيش المصري هو الضمان الحقيقي لبقاء الدولة
أحمد موسى: منظمات حقوق الإنسان في مصر دكاكين ممولة من الخارج
شهيدة الواجب الوطني.. المئات يشيعون جثمان مستشارة النيابة الإدارية في مقابر بهجورة بقنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على تباين مع تراجع أسهم شركات الدفاع وسط محادثات السلام في أوكرانيا

الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
أ ش أ

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية على على أداء متباين نهاية تداولات اليوم /الإثنين/ -بداية تداولات الأسبوع- حيث تراجعت أسهم شركات الدفاع الأوروبية، وسط ضغوط متواصلة على قطاع الدفاع مع الحديث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا.
وعلى صعيد التداولات، استقر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي شبه دون تغيير عند الإغلاق، بعدما سجل مستوى قياسيًا جديدًا خلال الجلسة بلغ 589.61 نقطة، قبل أن ينهي التداولات عند 589.35 نقطة، محققًا مكسبًا طفيفًا بنسبة 0.11%.
وتراجع مؤشر "فايننشال تايمز100" البريطاني بشكل هامشي بنسبة 0.04%. في المقابل، أنهى كل من مؤشر كاك 40 الفرنسي وداكس الألماني الجلسة على ارتفاع طفيف بنحو 0.10% لكل منهما، بينما انخفض مؤشر FTSE MIB الإيطالي بنسبة 0.38%.
وشهدت أسهم شركات الدفاع الأوروبية تراجعًا عقب محادثات سلام جرت مطلع الأسبوع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وتراجعت الأسهم خلال ساعات الصباح وبداية فترة بعد الظهر قبل أن تقلص بعض خسائرها لاحقًا.
ورغم أن محادثات السلام قد تشكل عامل ضغط على أسهم شركات الدفاع، إلا إن الاستثمارات المطلوبة في مجال الدفاع داخل أوروبا مستمرة ومتسارعة بشكل كبير خلال السنوات المقبلة.
وفي أسواق المعادن، قفزت الفضة فوق مستوى 80 دولارًا للأوقية للمرة الأولى في وقت مبكر اليوم قبل أن تتراجع لاحقًا، لتتداول عند 71.55 دولار للأوقية. وانخفض الذهب بنسبة 1.6% إلى 4,355 دولارًا للأوقية، كما تراجع النحاس بنسبة 4.2% إلى 5.59 دولارات للرطل.
ومن المتوقع أن تكون أحجام التداول أقل من المعتاد هذا الأسبوع، في ظل استمرار عطلات عيد الميلاد، ومع استعداد الأسواق الإقليمية للإغلاق يوم الخميس المقبل بمناسبة رأس السنة الجديدة.
وفي سياق متصل، ارتفعت أسعار النفط مع تقييم المستثمرين لاحتمالات التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا، رغم تراجع فرص إبرام اتفاق قبل نهاية العام. وارتفع خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 2.3% إلى 58.04 دولار للبرميل، بينما صعد خام برنت القياسي العالمي بنسبة 2% إلى 61.89 دولار للبرميل، بعد أن كان الخامان قد انخفضا بنحو 2% يوم الجمعة الماضي.
ولم تكن هناك إعلانات أرباح أو بيانات اقتصادية أوروبية مهمة اليوم.

مؤشرات الأسهم الأوروبية أداء متباين تداولات الأسبوع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

منتخب مصر الوطني

تردد قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا

انخفاض سعر الذهب اليوم

نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

محافظ الاسكندرية يتحفظ على التكاتك المخالفة

قرار رسمي بالتحفظ على التكاتك في شوارع الإسكندرية | صور

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

مداهم

السجن 3 سنوات لـ التيك توكر مداهم في تعاطي وحيازة المخدرات

كروان مشاكل وزوجته

كروان مشاكل يحتفل بزفافه على ابنة سيد شعبان عبد الرحيم

الأهلي

يحدث في الأهلي.. إخطار ديانج وراتب داري وتسويق جراديشار وغضب توروب

ترشيحاتنا

رئيس هيئة الدواء

رئيس هيئة الدواء: ضمان جودة المواد الخام إحدى الركائز الأساسية لدعم سلامة وموثوقية الدواء المصري

الدكتور مصطفى مدبولي

رئيس الوزراء يتابع خطة التوسع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة خلال 2026

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية الاثنين 29 ديسمبر 2025

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية الاثنين 29 ديسمبر 2025

بالصور

أبرزهم إلهام شاهين ولوسي .. نجوم الفن فى عزاء داود عبد السيد

إلهام شاهين ولوسي
إلهام شاهين ولوسي
إلهام شاهين ولوسي

أقل من 850 ألف.. 5 سيارات سيدان موديل 2026

سيارات سيدان
سيارات سيدان
سيارات سيدان

خيري بشارة ومحسن أحمد فى عزاء داود عبد السيد

خيرى بشارة
خيرى بشارة
خيرى بشارة

غرقانة في الموتزاريلا.. طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بطعم تحفة

مكرونة بالبشاميل
مكرونة بالبشاميل
مكرونة بالبشاميل

فيديو

رمال باها الفيوم 2025

‏رمال باها 2025.. رالي سيارات في قلب الصحراء الغربية بمصر.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

المزيد