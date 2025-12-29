موعد انتهاء الدراسة بالترم الأول للصفين الأول والثاني الابتدائي |ماذا قررت التعليم؟

موعد انتهاء الدراسة بالترم الأول للصفين الأول والثاني الابتدائي .. حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارها النهائي بشأنه

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد انتهاء الدراسة بالترم الأول للصفين الأول والثاني الابتدائي في محافظات ( الجيزة - الفيوم - المنيا - أسيوط - الوادي الجديد - سوهاج - الأقصر - أسوان - الإسكندرية - البحيرة ) يوم 30 ديسمبر 2025 مع انتهاء التقييمات النهائية لهم ، على أن تبدأ اجازة نصف العام 2026 بالنسبة لهؤلاء الطلاب الاربعاء القادم الموافق31 ديسمبر 2025 ، حتى يوم الخميس الموافق 5 فبراير 2026.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن موعد انتهاء الدراسة بالترم الأول للصفين الأول والثاني الابتدائي في باقي المحافظات يوم 5 يناير 2026 بعد انتهاء التقييمات النهائية في هذه المحافظات ، على أن تبدأ اجازة نصف العام 2026 من 6 يناير حتى 5 فبراير 2026

اجازة نصف العام لباقي صفوف النقل والشهادة الإعدادية أسبوعين فقط

موعد اجازة نصف العام 2026 لباقي صفوف النقل والشهادة الإعدادية في المدارس ، بحسب ما اعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من المقرر أن يكون السبت 24 يناير 2026

وستكون مدة موعد اجازة نصف العام 2026 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية أسبوعين فقط ، حيث تنتهي في المدارس يوم الخميس الموافق 5 فبراير 2026.

جدول امتحانات نصف العام 2026

وقد بدأت مديريات التربية والتعليم ، في إعلان جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف

جدول امتحانات نصف العام 2026 بحسب الخريطة الزمنية المعتمدة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 ، من المقرر أن يكون من 10 يناير 2026 حتى 15 يناير 2026

تعليمات بعدم عقد أي امتحانات في المدارس خلال أيام أعياد المسيحيين



وكانت قد أعلنت مديريات التربية والتعليم ، أن هناك تعليمات تنص على عدم عقد أي امتحان من امتحانات نصف العام 2026 خلال أيام أعياد الإخوة المسيحيين، أيام ٥ و ٦ و ٧ يناير 2026

كما أكدت مديريات التربية والتعليم أن هناك تعليمات مشددة بالإلتزام الكامل بكافة الضوابط والتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال امتحانات نصف العام 2026 .

وأوضحت مديريات التربية والتعليم ، أن التعليمات شملت التشديد على احكام أعمال اللجان وضمان الانضباط داخل لجان امتحانات نصف العام 2026