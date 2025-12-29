قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد انتهاء الدراسة بالترم الأول للصفين الأول والثاني الابتدائي |ماذا قررت التعليم؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

موعد انتهاء الدراسة بالترم الأول للصفين الأول والثاني الابتدائي  .. حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارها النهائي بشأنه

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد انتهاء الدراسة بالترم الأول للصفين الأول والثاني الابتدائي  في محافظات ( الجيزة - الفيوم - المنيا - أسيوط  - الوادي الجديد - سوهاج - الأقصر - أسوان - الإسكندرية - البحيرة ) يوم 30 ديسمبر 2025 مع انتهاء التقييمات النهائية لهم ، على أن تبدأ اجازة نصف العام 2026 بالنسبة لهؤلاء الطلاب الاربعاء القادم الموافق31 ديسمبر 2025 ، حتى يوم الخميس الموافق 5 فبراير 2026.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن موعد انتهاء الدراسة بالترم الأول للصفين الأول والثاني الابتدائي في باقي المحافظات يوم 5 يناير 2026 بعد انتهاء التقييمات النهائية في هذه المحافظات ، على أن تبدأ اجازة نصف العام 2026 من 6 يناير حتى 5 فبراير 2026

اجازة نصف العام لباقي صفوف النقل والشهادة الإعدادية أسبوعين فقط

موعد اجازة نصف العام 2026 لباقي صفوف النقل والشهادة الإعدادية في المدارس ، بحسب ما اعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من المقرر أن يكون السبت 24 يناير 2026  

وستكون مدة موعد اجازة نصف العام 2026 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية أسبوعين فقط ، حيث تنتهي في المدارس يوم الخميس الموافق 5 فبراير 2026.

جدول امتحانات نصف العام 2026

وقد بدأت مديريات التربية والتعليم ، في إعلان جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف 

جدول امتحانات نصف العام 2026 بحسب الخريطة الزمنية المعتمدة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 ، من المقرر أن يكون من 10 يناير 2026 حتى 15 يناير 2026

تعليمات بعدم عقد أي امتحانات في المدارس خلال أيام أعياد المسيحيين
 

وكانت قد أعلنت مديريات التربية والتعليم ، أن هناك تعليمات تنص على عدم عقد أي امتحان من امتحانات نصف العام 2026 خلال أيام أعياد الإخوة المسيحيين، أيام ٥ و ٦ و ٧ يناير 2026

كما أكدت مديريات التربية والتعليم أن هناك تعليمات مشددة بالإلتزام الكامل بكافة الضوابط والتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال امتحانات نصف العام 2026 .

وأوضحت مديريات التربية والتعليم ، أن التعليمات شملت التشديد على احكام أعمال اللجان وضمان الانضباط داخل لجان امتحانات نصف العام 2026

