امتحانات نصف العام 2026| ننشر مواصفات أسئلة العلوم المتكاملة لأولى الثانوي

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مواصفات امتحان العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2025/2026
حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في امتحان العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول ، ستكون الأسئلة متنوعة بين أسئلة الاختيار من متعدد ( كل سؤال بدرجة) بنسبة 85% تقريباً بما يعادل (20) من درجة الاختبار ، والأسئلة المقالية سؤالين، كل سؤال بدرجتين بنسبة 15% بما يعادل 4 من درجة الاختبار.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن زمن الإجابة المحدد لـ امتحان العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول ساعتين
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المستويات المعرفية لـ امتحان العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول تتممثل في : أسئلة الفهم بنسبة 50%، و أسئلة التطبيق بنسبة 40%، وأسئلة المستويات العليا بنسبة 10%.
الضوابط العامة للورقة الإمتحانية
- تكون أسئلة الورقة الإمتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.
- تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.
- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة للتمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.
- تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.
- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.
- تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.
- تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية (المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة -الفصل الدراسي - تاريخ الامتحان).
- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط - نوع الخط - المسافات بين السطور - الهوامش - العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو من الأخطاء اللغوية.
- لا تتضمن الورقة الامتحانية المعلومات والأنشطة الإثرائية وكل ما يندرج تحت عنوان ( مزيد من المعرفة).