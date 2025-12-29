امتحانات نصف العام 2026| ننشر مواصفات أسئلة العلوم المتكاملة لأولى الثانوي

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مواصفات امتحان العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2025/2026

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في امتحان العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول ، ستكون الأسئلة متنوعة بين أسئلة الاختيار من متعدد ( كل سؤال بدرجة) بنسبة 85% تقريباً بما يعادل (20) من درجة الاختبار ، والأسئلة المقالية سؤالين، كل سؤال بدرجتين بنسبة 15% بما يعادل 4 من درجة الاختبار.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن زمن الإجابة المحدد لـ امتحان العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول ساعتين

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المستويات المعرفية لـ امتحان العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول تتممثل في : أسئلة الفهم بنسبة 50%، و أسئلة التطبيق بنسبة 40%، وأسئلة المستويات العليا بنسبة 10%.

الضوابط العامة للورقة الإمتحانية