ماذا فعلت وزارة التخطيط في 2025؟.. تحول استراتيجي في العلاقات المصرية الأوروبية وتفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو
مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد: نسأل الله أن يكون عام الخير والبركة على مصر
محاولة إسرائيلية جديدة لمنع الأذان في الأراضي المحتلة
عيب | رد قوي لـ شوبير على تصريحات رئيس الاتحاد الفلسطيني ضد أمين عمر
ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية .. محرز يتصدر ومحمد صلاح وصيفا
مصرع 3 أشخاص في تسرب غاز داخل منزل بالمنيا
شركات مصرية كبرى تعتزم المشاركة في مشروعات استثمارية ضخمة بجيبوتي
السفير علاء موسى: نعمل مع واشنطن لتهدئة الوضع في لبنان
إنقاذ 31 مهاجرًا غير شرعي قبالة اليونان
امتحانات نصف العام 2026| ننشر مواصفات أسئلة العلوم المتكاملة لأولى الثانوي
كيف يدعم البناء الأخضر الاقتصاد المصري؟ أمين مسعود يجيب | خاص
ترامب: موسكو وكييف تقتربان من التوصل إلى تسوية حول إقليم دونباس
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
امتحانات نصف العام 2026| ننشر مواصفات أسئلة العلوم المتكاملة لأولى الثانوي

امتحانات نصف العام
امتحانات نصف العام
ياسمين بدوي

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مواصفات امتحان العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2025/2026

 حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في امتحان العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول ، ستكون الأسئلة متنوعة بين أسئلة الاختيار من متعدد ( كل سؤال بدرجة) بنسبة 85% تقريباً بما يعادل (20) من درجة الاختبار ، والأسئلة المقالية سؤالين، كل سؤال بدرجتين بنسبة 15% بما يعادل 4 من درجة الاختبار.

 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن زمن الإجابة المحدد لـ امتحان العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول ساعتين

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المستويات المعرفية لـ امتحان العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول تتممثل في : أسئلة الفهم بنسبة 50%، و أسئلة التطبيق بنسبة 40%، وأسئلة المستويات العليا بنسبة 10%.

الضوابط العامة للورقة الإمتحانية 

  • تكون أسئلة الورقة الإمتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.
  •  تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.
  •  تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة للتمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.
  •  تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.
  •  توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.
  •  تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.
  •  تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية (المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة -الفصل الدراسي - تاريخ الامتحان).
  •  جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط - نوع الخط - المسافات بين السطور - الهوامش - العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو من الأخطاء اللغوية.
  •  لا تتضمن الورقة الامتحانية المعلومات والأنشطة الإثرائية وكل ما يندرج تحت عنوان ( مزيد من المعرفة).
التربية والتعليم التعليم امتحان العلوم المتكاملة العلوم المتكاملة

