أعلنت المدارس عن تلقيها تعليمات رسمية تشدد على منع الطلاب من اصطحاب الموبايل في لجان امتحانات نصف العام 2026 حتى ولو مغلقا.

وأوضحت المدارس للطلاب أن هذه التعليمات تأتي وفقا للقواعد واللوائح المنظمة لأعمال امتحانات نصف العام 2026 .

وحذرت المدارس الطلاب قائلة : من سيخالف تلك التعليمات ويُضبط مصطحبا تيلفونه المحمول مفتوحا أو مغلقا سيتعرض للمساءلة.

جدول امتحانات نصف العام 2026

وقد بدأت مديريات التربية والتعليم ، في إعلان جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف

جدول امتحانات نصف العام 2026 بحسب الخريطة الزمنية المعتمدة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 ، من المقرر أن يكون من 10 يناير 2026 حتى 15 يناير 2026

تعليمات بعدم عقد أي امتحانات في المدارس خلال أيام أعياد المسيحيين



وكانت قد أعلنت مديريات التربية والتعليم ، أن هناك تعليمات تنص على عدم عقد أي امتحان من امتحانات نصف العام 2026 خلال أيام أعياد الإخوة المسيحيين، أيام ٥ و ٦ و ٧ يناير 2026

كما أكدت مديريات التربية والتعليم أن هناك تعليمات مشددة بالإلتزام الكامل بكافة الضوابط والتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال امتحانات نصف العام 2026 .

وأوضحت مديريات التربية والتعليم ، أن التعليمات شملت التشديد على احكام أعمال اللجان وضمان الانضباط داخل لجان امتحانات نصف العام 2026

اجازة نصف العام 2026

أما عن اجازة نصف العام 2026 في المدارس … فمن المقرر أن تبدأ رسمياً لتلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي في محافظات ( الجيزة - الفيوم - المنيا - أسيوط - الوادي الجديد - سوهاج - الأقصر - أسوان - الإسكندرية - البحيرة ) الاربعاء القادم الموافق31 ديسمبر 2025 ، حيث تنتهي التقييمات النهائية لهؤلاء الطلاب 30 ديسمبر 2025

ومن المقرر أن تستمر اجازة نصف العام 2026 لتلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي في محافظات ( الجيزة - الفيوم - المنيا - أسيوط - الوادي الجديد - سوهاج - الأقصر - أسوان - الإسكندرية - البحيرة ) حتى يوم الخميس الموافق 5 فبراير 2026.

وعن اجازة نصف العام 2026 لتلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي في باقي المحافظات ، فمن المقرر أن تبدأ من 6 يناير حتى 5 فبراير 2026 ، حيث تنتهي التقييمات النهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي في باقي المحافظات 5 يناير 2026

أما موعد اجازة نصف العام 2026 لباقي صفوف النقل والشهادة الإعدادية في المدارس ، بحسب ما اعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من المقرر أن يكون السبت 24 يناير 2026

وستكون مدة موعد اجازة نصف العام 2026 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية أسبوعين فقط ، حيث تنتهي في المدارس يوم الخميس الموافق 5 فبراير 2026.