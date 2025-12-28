خبير تربوي يطالب بإلغاء لجان الغش الجماعي وتأمين الملاحظين في امتحانات الثانوية العامة

أكد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، أن مواجهة الغش في امتحانات الثانوية العامة ، لا تتطلب فقط تشديد العقوبات على الطلاب الغشاشين، لأن العقوبات بالفعل موجودة ورادعة، بل تتطلب بالتوازي مع ذلك تنفيذ ما يلي :

تطبيق العقوبات بالفعل على كل من تثبت إدانته بالغش من الطلاب.

تطبيق العقوبات على كل من يتغاضى أو يُيسر عمليات الغش أثناء أو قبل الامتحانات.

حماية المعلم قانونيا من أي مساءلة حال اكتشافه أي واقعة غش أثناء الامتحانات.

تأمين المعلم من تهديد الأهالي وأولياء الأمور في حال اكتشافه أي واقعة غش.

تعدد مستويات المراقبة على الطلاب في اللجان أثناء الامتحانات.

تكثيف الوجود الأمني حول لجان الامتحانات، ومنع أولياء الأمور من الاقتراب من محيط أي لجنة.

تغليظ العقوبات على كل من يهدد أو يتعدى على معلم أثناء الامتحانات من أولياء الأمور.

تجهيز اللجان بأنظمة مراقبة حديثة، مع وجود وحدات مركزية داخل كل إدارة تعليمية لمتابعة تلك الكاميرات.

التشويش على شبكات الإنترنت في محيط المدارس أثناء الامتحانات.

تقليل عدد الطلاب في اللجان؛ ويمكن الاستعانة في ذلك بالمدارس الخاصة.

منع إجراء الامتحانات في اللجان المتطرفة المكان أو التي سبق حدوث حالات غش جماعي بها في سنوات سابقة.

التقليل من الاعتماد على الأسئلة الموضوعية سهلة الغش، وزيادة نسبة الأسئلة المقالية صعبة الغش بحيث لا تقل عن ٧٥٪ من أسئلة الامتحانات.

الاعتماد على بنوك أسئلة مبنية بشكل علمي لاشتقاق أسئلة الامتحانات، مع تطبيق ثلاث نسخ مختلفة تماما ومتكافئة من نفس الامتحان، وعدم الاكتفاء فقط بتدوير أسئلة الامتحانات.