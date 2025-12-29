رئيس "الصناعات الكيماوية": البحث العلمي المحرك الرئيسي للتطوير الصناعي

قال رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات شريف الجبلي إن الغرفة تولي اهتمامًا بالغًا بربط البحث العلمي بالتطبيق الصناعي، باعتبار أن البحث العلمي هو المحرك الرئيسي للتطوير الصناعي وليس نشاطًا نظريًا منفصلًا عن الواقع الإنتاجي.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الغرفة بالمؤتمر السابع لمعهد بحوث الصناعات الكيماوية (CIRIC-7) تحت عنوان "الابتكار في الصناعات الكيماوية: منتجات قومية من أجل تنمية مستدامة" تحت رعاية أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف الجبلي "أن توقيع بروتوكول تعاون بين الغرفة والمركز القومي للبحوث لربط البحث العلمي بالصناعات الكيماوية مع المركز القومي للبحوث، يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة بحثية تطبيقية تنطلق من أرض الواقع الصناعي، وتعتمد على مشكلات حقيقية تواجه المصانع، ليكون البحث العلمي أداة فعالة في تحسين كفاءة الإنتاج، ورفع الجودة، وخفض التكاليف ودعم الابتكار؛ بما ينعكس مباشرة على تعظيم القيمة المضافة وزيادة الصادرات المصرية".

وأوضح أن البروتوكول يتضمن احتياجات الصناعة من التطوير والمشاكل الفنية ووضعه كنقاط بحثيه في المركز لطلاب الماجستير والدكتوراة بما يحقق تعميق الصناعة المحلية وحل المشاكل الفنية للمنتجات وإفادة الغرفة بالمشروعات البحثيه التي تمت والقابلة للتطبيق.

وأشار إلى أنه في الوقت الحالي بدأ تعاون بين عدد من غرفة الصناعات الكيماوية والمركز القومي للبحوث؛ بهدف تطوير منتجاتهم وتحسين الجوده وتصنيع منتجات جديدة، حيث قام المركز بإنتجاها من مواد خام محلية.

وتابع أن غرفة الصناعات الكيماوية في اتحاد الصناعات تضم نحو 23 ألف مصنع وشركة تعمل في مختلف مجالات الصناعات الكيماوية، وتمثل هذه المصانع شريحة واسعة من الكيانات الصناعية الكبرى والمتوسطة والصغيرة؛ بما يعكس الثقل الحقيقي للغرفة داخل المجتمع الصناعي

ونوه بأن الغرفة تضم عددًا من الشعب الصناعية المتخصصة التي تغطي مختلف حلقات سلسلة القيمة للصناعات الكيماوية ومن أبرزها شعبة الصناعات البلاستيكية والمطاطية، وشعبة صناعة الأسمدة والزجاج، وشعبة صناعة البويات والدهانات والراتنجات، وشعبة صناعة المنظفات والمطهرات، وشعبة صناعة الورق والكرتون، وشعبة صناعة إعادة التدوير وإدارة المخلفات.

وقال "إن هذه الشعب تعمل على دراسة التحديات الفنية والتشريعية التي تواجه كل قطاع، واقتراح الحلول العملية، والتواصل المستمر مع الجهات المعنية لضمان استدامة النمو الصناعي، وتحسين جودة المنتجات ورفع كفاءة التشغيل".

وأكد أن الصناعة المصرية تواجه تحديات متسارعة تفرض علينا جميعًا صناعيين وباحثين العمل المشترك لتحويل هذه التحديات إلى فرص حقيقية للنمو والتطوير، قائلًا "نؤمن بأن ربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة الفعلية لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية لضمان استدامة الصناعة المصرية وقدرتها على المنافسة إقليميًا وعالميًا".

ولفت إلى أن هناك كثيرًا من الفرص الاستثمارية في مصر غير المستغلة في منتجات الصناعات الكيماوية مثل: الرمال السوداء والرمال البيضاء والفوسفات على سبيل المثال وليس الحصر.

