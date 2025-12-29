بالمستندات .. ننشر تفاصيل تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بقرار من وزير المالية

أصدر احمد كجوك وزير المالية قرار وزاريا بتعديل احكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد والتي تتضمن بعض البنود الجمركية و نماذج التقييم الخاصة ببرنامج المشغل الاقتصادي .

وبحسب ما جاء بالقرار الوزاري رقم 548 لسنة 2025 والذي ينفرد صدي البلد بنشر تفاصيله، حيث يتضمن القرار عمليات التحقق من المشغل الاقتصادي وفقا للجنة مختصة وبحسب عدد من الإجراءات.

بالإضافة الي تقديم ضمان بقيمة الضرائب الجمركية المستحقة والضرائب الإضافية وبحسب الصور المختلفة لسداد المستحقات الخاصة بالشاحنات والرسائل الجمركية ..

وينشر موقع صدي البلد تفاصيل القرار بالمستندات