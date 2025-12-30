قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وصية نبوية بعد الفجر.. 4 عبادات داوم عليها حتى طلوع الشمس
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 30-12-2025
الاتصالات: إضافة 1000 منفذ جديد ونشر 3000 ماكينة صراف آلي بالبريد المصري
وعود لم تُنفذ.. جون إدوارد يخرج عن صمته ويكشف سبب الأزمة المالية بالزمالك
خلافات أسرية وراء فيديو طفل كفر الشيخ.. والأمن يضبط الأب| ما القصة؟
أمن كفر الشيخ يكشف ملابسات واقعة خطف طفل في سيارة ملاكي
رمضان على الأبواب.. الإفتاء تحدد أفضل 4 عبادات قبل استقبال شهر الصيام
9 ملفات ترسم ملامح أجندة 2026 البيئية
بعد تحرير 851 مخالفة خلال 24 ساعة.. هذه عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني
بعد انتشار الفيديو.. ضبط الأب المتهم بخطف ابنه في كفر الشيخ
المشكلة ستستمر.. مفاجأة بشأن موقف جون إدوارد من رحيل عبد الرؤوف عن الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 30-12-2025

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
محمد صبيح

ننشر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 في مستهل تعاملات البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، حيث تراوح سعر الشراء بين 47.430 جنيه و47.690 جنيه، بينما تراوح سعر البيع بين 47.530 جنيه و47.790 جنيه، وفقًا لآخر تحديثات معلنة من البنوك.

أسعار الدولار اليوم في البنوك

سجل الدولار في بنك قناة السويس 47.690 جنيه للشراء و47.790 جنيه للبيع.

سجل الدولار في بنك الإسكندرية 47.680 جنيه للشراء و47.780 جنيه للبيع.

سجل الدولار في البنك الأهلي الكويتي بيريوس 47.680 جنيه للشراء و47.780 جنيه للبيع.

سجل الدولار في بنك مصر 47.670 جنيه للشراء و47.770 جنيه للبيع.

سجل الدولار في البنك الأهلي المصري 47.670 جنيه للشراء و47.770 جنيه للبيع.

سجل الدولار في البنك العقاري المصري العربي 47.670 جنيه للشراء و47.770 جنيه للبيع.

سجل الدولار في البنك التجاري الدولي CIB 47.670 جنيه للشراء و47.770 جنيه للبيع.

سجل الدولار في المصرف العربي الدولي 47.670 جنيه للشراء و47.770 جنيه للبيع.

سجل الدولار في بنك HSBC 47.650 جنيه للشراء و47.750 جنيه للبيع.

الدولار

سجل الدولار في بنك البركة 47.650 جنيه للشراء و47.750 جنيه للبيع.

سجل الدولار في QNB الأهلي 47.650 جنيه للشراء و47.750 جنيه للبيع.

سجل الدولار في البنك المركزي المصري 47.647 جنيه للشراء و47.780 جنيه للبيع.

سجل الدولار في بنك الكويت الوطني NBK 47.640 جنيه للشراء و47.740 جنيه للبيع.

سجل الدولار في بنك كريدي أجريكول 47.620 جنيه للشراء و47.720 جنيه للبيع.

سجل الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 47.520 جنيه للشراء و47.620 جنيه للبيع.

سجل الدولار في البنك المصري الخليجي 47.500 جنيه للشراء و47.600 جنيه للبيع.

سجل الدولار في المصرف المتحد 47.500 جنيه للشراء و47.600 جنيه للبيع.

سجل الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 47.480 جنيه للشراء و47.580 جنيه للبيع.

سجل الدولار في ميد بنك 47.450 جنيه للشراء و47.550 جنيه للبيع.

سجل الدولار في بنك التعمير والإسكان 47.430 جنيه للشراء و47.530 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك اليوم

هدايا بالدولار.. التحقيق مع مسئول الصوتيات والمرئيات بمعهد تابع لأكاديمية الفنون تلقى رشوة لتسجيل رسالة ماجستير

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس 47.690 جنيه للشراء و47.790 جنيه للبيع، وهو من أعلى الأسعار المسجلة اليوم.

وسجل الدولار في بنك الإسكندرية والبنك الأهلي الكويتي بيريوس مستوى 47.680 جنيه للشراء و47.780 جنيه للبيع.

وفي بنوك بنك مصر والبنك الأهلي المصري والبنك العقاري المصري العربي والبنك التجاري الدولي والمصرف العربي الدولي، استقر الدولار عند 47.670 جنيه للشراء و47.770 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنوك HSBC وبنك البركة وQNB الأهلي 47.650 جنيه للشراء و47.750 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 47.647 جنيه للشراء و47.780 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار في بنك الكويت الوطني NBK نحو 47.640 جنيه للشراء و47.740 جنيه للبيع، وفي بنك كريدي أجريكول 47.620 جنيه للشراء و47.720 جنيه للبيع.

وفي عدد من البنوك الأخرى، سجل الدولار مستويات أقل، حيث بلغ في مصرف أبوظبي الإسلامي 47.520 جنيه للشراء و47.620 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي والمصرف المتحد 47.500 جنيه للشراء و47.600 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 47.480 جنيه للشراء و47.580 جنيه للبيع، بينما بلغ في ميد بنك 47.450 جنيه للشراء و47.550 جنيه للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان 47.430 جنيه للشراء و47.530 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم أسعار الدولار اليوم في البنوك سعر الدولار في البنوك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

منتخب مصر الوطني

تردد قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا

انخفاض سعر الذهب اليوم

نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

مداهم

السجن 3 سنوات لـ التيك توكر مداهم في تعاطي وحيازة المخدرات

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

كروان مشاكل وزوجته

كروان مشاكل يحتفل بزفافه على ابنة سيد شعبان عبد الرحيم

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو.. محمود العسيلي: بحب الست تدلعني زي ما بدلعها.. ووالد طفلة البراجيل: العريس قتل بنتي وساب عروسته وهرب

الصومال

وزير صومالي سابق: ما يسمى "أرض الصومال" تعاني تفككًا داخليًا قبل الاعتراف الوهمي من إسرائيل

محمود العسيلي

محمود العسيلي يبدع في مجموعة من الأغاني مع عمرو أديب.. فيديو

بالصور

فيديو صادم لمحاولة اختطاف طفل في وضح النهار يشعل السوشيال ميديا وشقيقه يتمسك به والأمن يفحص الواقعة.. خبيرة توجه نصائح مهمة للأطفال للتصدي لمحاولات الاختطاف

فيديو صادم لمحاولة اختطاف طفل في وضح النهار يشعل السوشيال ميديا وشقيقة يتمسك به والأمن يفحص الواقعة
فيديو صادم لمحاولة اختطاف طفل في وضح النهار يشعل السوشيال ميديا وشقيقة يتمسك به والأمن يفحص الواقعة
فيديو صادم لمحاولة اختطاف طفل في وضح النهار يشعل السوشيال ميديا وشقيقة يتمسك به والأمن يفحص الواقعة

من هي العروس؟ ظهور مفاجئ لابنة عائلة فنية شهيرة في زفاف كروان مشاكل

من هي العروس؟ ظهور مفاجئ لابنة عائلة فنية شهيرة في زفاف كروان مشاكل
من هي العروس؟ ظهور مفاجئ لابنة عائلة فنية شهيرة في زفاف كروان مشاكل
من هي العروس؟ ظهور مفاجئ لابنة عائلة فنية شهيرة في زفاف كروان مشاكل

سعر بروتون جين 2 2007 المستعملة

بروتون جين 2 موديل 2007
بروتون جين 2 موديل 2007
بروتون جين 2 موديل 2007

سوزوكي تكشف عن تشكيلتها لمعرض طوكيو للسيارات 2026

سوزوكي
سوزوكي
سوزوكي

فيديو

عازف العود هشام عصام

بعد أيام في العناية المركزة.. وفاة عازف العود هشام عصام

رمال باها الفيوم 2025

‏رمال باها 2025.. رالي سيارات في قلب الصحراء الغربية بمصر.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد