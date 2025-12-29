48 جنيهاً.. الدولار يواصل الصعود

يتابع المواطنون سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية باعتباره محركاً أساسياً لأسعار السلع في الأسواق المصرية، خاصة التي يتم استيرادها من الخارج.

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي والعملات العربية والأجنبية الرئيسية أمام الجنيه المصري، خلال نهاية تعاملات اليوم الاثنين، في البنوك المصرية، ليقترب من مستويات الـ48 جنيهاً مرة أخرى.

سعر الدولار اليوم

تراوح سعر الدولار اليوم بين 47.48 جنيه، و47.73 جنيه للشراء، و47.58 جنيه و47.83 جنيه للبيع.

وقد أعلن جاء البنك المركزي المصري، خفض أسعار الفائدة الخميس الماضي، لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس، بعد تثبيتها في 20 نوفمبر الماضي.

أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر للدولار الأميركي في 5 بنوك، هي «الأهلي الكويتي» و«أبوظبي الإسلامي» و«بنك نكست» و«قناة السويس» و«بنك نكست» عند مستويات 47.73 جنيه للشراء و47.83 جنيه للبيع.

أقل سعر للدولار

فيما جاء أقل سعر للدولار في بنك «قطر الوطني» عند مستويات 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع.

وزاد سعر صرف الدولار الأميركي في بنوك «الكويت الوطني» و«أبوظبي الأول» و«ميد بنك» ليصل لمستويات 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر صرف الدولار في أكبر البنوك الحكومية في مصر اليوم في البنك «الأهلي المصري» و«بنك مصر» ليصل إلى مستويات 47.67 جنيه للشراء و47.77 جنيه للبيع، فيما بلغ الدولار في «البنك المركزي المصري» نحو 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع.





