أسعار الدولار والعملات في السعودية اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025

استقرت أسعار العملات فى السعودية مقابل الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025،مع ثبات في أداء العملات الرئيسية والعربية أمام الريال.

سعر الدولار فى السعودية

استقر سعر الدولار وسجل الدولار الأمريكي نحو 3.75 ريال.

سعر اليورو في السعودية

كما استقر سعر اليورو فى السعودية اليوم وفق أحدث بيانات سوق الصرف وسجل قرابة 4.41 ريال.

سعر الجنيه المصرى مقابل الريال

سجل الجنيه المصرى 12.7 مقابل الريال السعودى وسط ترقب كبير عن أى زيادة فى الأسعار.

سعر الدرهم القطرى أمام الريال

كما واصل الدرهم الإماراتي والريال القطري استقرارهما عند 0.97 ليتعادل مع الريال السعودي، في حين حافظ الديناران الكويتي والبحريني على مستوياتهما المرتفعة نسبيًا حيث سجل الدينار الكويتى 0.08 والدينار البحرينى 0.100.