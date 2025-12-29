منتدى الأعمال المصري: مليار دولار حجم التبادل التجاري مع السودان في 2025



افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الاثنين بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة الجديدة، فعاليات منتدى الأعمال المصري – السوداني، بحضور محاسن علي يعقوب، وزير الصناعة والتجارة بجمهورية السودان، وعدد من رؤساء اتحادات الغرف التجارية في البلدين. ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع مجالات الشراكة بين مصر والسودان.



وأشار الخطيب إلى الروابط التاريخية والأخوية بين البلدين، مؤكدًا أن هذا الأساس يشكل فرصة قوية لتطوير شراكات اقتصادية واعدة.

ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان بلغ نحو مليار ومائة مليون دولار خلال العام الحالي، بينما بلغ حجم الاستثمارات السودانية في مصر نحو 79 مليون دولار في 2024، من خلال أكثر من 3,320 شركة سودانية، محققًا معدل نمو بنسبة 39% مقارنة بالعام السابق.



وأكد الوزير أن الفرص الاقتصادية بين البلدين أكبر بكثير من الأرقام الحالية، مشددًا على أهمية تفعيل الاتفاقيات المشتركة، وعلى رأسها اتفاقية الكوميسا، بما يشمل تطبيق الإعفاءات المقررة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة. كما استعرض الخطيب الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر خلال السنوات الماضية، والتي شملت تطوير البنية التحتية، وإنشاء المدن الذكية، وتبني سياسات مالية ونقدية مستقرة، مع تعزيز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية لدعم بيئة الأعمال.



وذكر الوزير أن مجالات التعاون مع السودان تشمل الزراعة والثروة الحيوانية والصناعات كثيفة العمالة، إلى جانب تبادل الخبرات وبناء القدرات، وتطوير البنية التحتية والنقل واللوجستيات لتعزيز حركة التجارة والاستثمار. ودعا رجال الأعمال في البلدين إلى الاستفادة من المنتدى لتبادل الرؤى وتحويلها إلى مشروعات واقعية، مؤكداً التزام مصر الراسخ بدعم الشراكة الاستراتيجية مع السودان لتعزيز الاستقرار والتنمية لصالح الشعبين الشقيقين.