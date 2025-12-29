قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا.. اعرف الترددات كاملة
فنانة شابة تقرر ارتداء الحجاب وتحذف صورها.. تفاصيل
الصحة : دراسة تحريك أسعار بعض الخدمات غير الطارئة بهيئة الإسعاف
نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم
أصحاب المتاجر في العاصمة الإيرانية يغلقون أبوابهم بسبب الأزمة الاقتصادية
33 رحلة أسبوعيًا .. مصر للطيران تفتح خطا جديدا داخل إيطاليا
أونروا: انهيار 17 مبنى وتضرر 42 ألف خيمة بغزة في أسبوع واحد
رسميًا .. استشهاد أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام
تجويع وتعذيب .. كواليس تحقيقات النيابة في الهروب الجماعي لنزلاء مصحة إدمان بالبدرشين
بحضور شوقي غريب | جنازة شعبية لنجم غزل المحلة صابر عيد .. صور
عزاء يتحول إلى مسرح جريمة .. طفل بين الحياة والموت بعد اعتداء غادر بالإسماعيلية | القصة كاملة
اليمين ينقلب علي اليسار.. جيش الاحتلال يلغي اشتراكه مع صحيفة “هآرتس”
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا
مشاهدة مباراة مصر وأنجولا
أحمد أيمن

يتسائل الكثير من عشاق وجماهير كرة القدم المصرية عن القنوات المفتوحة على النايل سات لمتابعة مباراة مصر وأنجولا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2025.

وحقق منتخب مصر، فوزا مهما على نظيره جنوب أفريقيا بهدف نظيف، فيما سقطت أنجولا في فخ التعادل أمام زيمبابوي بهدف لمثله.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يقع في المجموعة الثانية التي تضم جنوب إفريقيا، أنجولا، وزيمبابوي، حيث يتصدر الفراعنة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من فوزين متتاليين، يليه جنوب أفريقيا بثلاث نقاط ثم أنجولا وزيمبابوي بنقطة لكل منهما.

موعد مباراة مصر وأنجولا

من المقرر أن تُقام مباراة مصر وأنجولا، اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025 على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام:
الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة
الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة
الساعة 8:00 مساءً بتوقيت أبوظبي

وعلى الرغم أن الفراعنة ضمنوا التأهل رسمياً إلى دور الـ16 بعد الفوز الثمين على جنوب إفريقيا بهدف من دون رد، فإن مواجهة أنجولا تعد اختبارا مهما لتعزيز الصدارة، وتأكيد الجاهزية قبل الأدوار الإقصائية.

فيما يسعى منتخب أنجولا إلى تحقيق الفوز لإنعاش آماله في التأهل من دور المجموعات كأفضل ثالث أو كوصيف المجموعة حال خسارة جنوب أفريقيا أمام زيمبابوي.

قائمة منتخب مصر في أمم أفريقيا

تضم قائمة منتخب مصر للمشاركة في أمم أفريقيا كالتالي: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد صبحـي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيـد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي وأحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطيـة، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفي فتحي.

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفي محمد، صلاح محسن وأسامة فيصل.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا

تمتلك شبكة beIN SPORTS الحقوق الحصرية لبث مباريات كأس أمم إفريقيا 2025 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن بينها مباراة مصر ضد أنجولا. حيث يُبَث اللقاء عبر قنوات beIN Sports MAX، والتي توفر تغطية كاملة للمباراة بجودة عالية وتحليل قبل وبعد صافرة النهاية. 

ويمكن لجماهير كرة القدم متابعة المباراة عبر الإنترنت من خلال:
منصة “BeIN Connect” التابعة لشبكة بي إن سبورتس للمشتركين في باقات القنوات، أو عن طريق الاشتراك في تطبيقات البث الرسمية المرتبطة بالقناة.

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا على النايل سات

بخلاف الناقل الحصري بي إن سبورت، أعلنت عدد من القنوات المفتوحة نقل مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، من ضمنها القناة الجزائرية الأرضية على النايل سات، والذي جاء ترددها كالآتي:

تردد القناة الجزائرية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

نظام التشفير: BISS سهل الفتح

مباراة مصر وأنجولا موعد مباراة مصر وأنجولا القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا مشاهدة مباراة مصر وأنجولا على النايل سات تردد القناة الجزائرية الأرضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

منتخب مصر

بالتردد.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا

محمد صلاح

حمادة صدقي: صلاح غير مؤثر فنيا.. وشوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب أمام أنجولا

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29-12-2025 والقنوات الناقلة

محمد صلاح

ترتيب هدافي كأس الأمم الإفريقية 2025 حتى الآن.. موقف محمد صلاح

ترشيحاتنا

الأظافر

احذر .. الأظافر تكشف عن إصابتك بهذا المرض

بسنت يوسف

توقعات صادمة لنجوم الفن في 2026.. بسنت يوسف تكشف مفاجآت

حظك اليوم وتوقعات الابراج

3 أبراج محظوظة في المال والعمل بعام 2026 .. أنت منهم؟

بالصور

صحة الشرقية تغلق وتشمّع 5 منشآت طبية غير مرخصة بالحسينية | صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشرقية احتفالا بأعياد رأس السنة

كنيسة
كنيسة
كنيسة

أجمل أفلام لمشاهدة عائلية مميزة في رأس السنة.. تقييمات عالية

افلام رأس السنة
افلام رأس السنة
افلام رأس السنة

وفد من طب الزقازيق يزورون دار الأيتام وينظمون مبادرة للكشف على الأطفال | صور

طب الزقازيق
طب الزقازيق
طب الزقازيق

فيديو

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد