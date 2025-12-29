قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

يتسائل الكثير من عشاق وجماهير كرة القدم المصرية عن القنوات المفتوحة على النايل سات لمتابعة مباراة مصر وأنجولا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2025.

وحقق منتخب مصر، فوزا مهما على نظيره جنوب أفريقيا بهدف نظيف، فيما سقطت أنجولا في فخ التعادل أمام زيمبابوي بهدف لمثله.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يقع في المجموعة الثانية التي تضم جنوب إفريقيا، أنجولا، وزيمبابوي، حيث يتصدر الفراعنة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من فوزين متتاليين، يليه جنوب أفريقيا بثلاث نقاط ثم أنجولا وزيمبابوي بنقطة لكل منهما.

موعد مباراة مصر وأنجولا

من المقرر أن تُقام مباراة مصر وأنجولا، اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025 على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام:

الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة

الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

الساعة 8:00 مساءً بتوقيت أبوظبي

وعلى الرغم أن الفراعنة ضمنوا التأهل رسمياً إلى دور الـ16 بعد الفوز الثمين على جنوب إفريقيا بهدف من دون رد، فإن مواجهة أنجولا تعد اختبارا مهما لتعزيز الصدارة، وتأكيد الجاهزية قبل الأدوار الإقصائية.

فيما يسعى منتخب أنجولا إلى تحقيق الفوز لإنعاش آماله في التأهل من دور المجموعات كأفضل ثالث أو كوصيف المجموعة حال خسارة جنوب أفريقيا أمام زيمبابوي.

قائمة منتخب مصر في أمم أفريقيا

تضم قائمة منتخب مصر للمشاركة في أمم أفريقيا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد صبحـي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيـد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي وأحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطيـة، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفي فتحي.

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفي محمد، صلاح محسن وأسامة فيصل.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا

تمتلك شبكة beIN SPORTS الحقوق الحصرية لبث مباريات كأس أمم إفريقيا 2025 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن بينها مباراة مصر ضد أنجولا. حيث يُبَث اللقاء عبر قنوات beIN Sports MAX، والتي توفر تغطية كاملة للمباراة بجودة عالية وتحليل قبل وبعد صافرة النهاية.

ويمكن لجماهير كرة القدم متابعة المباراة عبر الإنترنت من خلال:

منصة “BeIN Connect” التابعة لشبكة بي إن سبورتس للمشتركين في باقات القنوات، أو عن طريق الاشتراك في تطبيقات البث الرسمية المرتبطة بالقناة.

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا على النايل سات

بخلاف الناقل الحصري بي إن سبورت، أعلنت عدد من القنوات المفتوحة نقل مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، من ضمنها القناة الجزائرية الأرضية على النايل سات، والذي جاء ترددها كالآتي:

تردد القناة الجزائرية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

نظام التشفير: BISS سهل الفتح