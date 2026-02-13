قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

لابورتا يشعل أجواء الكلاسيكو أمام أتلتيكو.. ثقة في الريمونتادا وهجوم صريح على التحكيم

خوان لابورتا
خوان لابورتا
إسلام مقلد

أبدى خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، المستقيل والمرشح مجددا للمنصب في الانتخابات المقبلة، ثقته الكاملة في قدرة فريقه على تحقيق “الريمونتادا” أمام أتلتيكو مدريد، رغم الخسارة القاسية برباعية نظيفة، موجها في الوقت نفسه انتقادات حادة لقرارات التحكيم التي شهدها اللقاء.

وسقط برشلونة بنتيجة 0-4 أمام مضيفه أتلتيكو مدريد على ملعب طيران الرياض ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، مساء الخميس، في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا، ليصبح مطالبًا بمهمة شبه مستحيلة في لقاء العودة.

 

أحداث مثيرة وقرارات جدلية

المباراة لم تقتصر على الرباعية التي هزت شباك الفريق الكتالوني، بل شهدت عدة لقطات تحكيمية أثارت جدلا واسعا، أبرزها إلغاء هدف لباو كوبارسي، وطرد إريك جارسيا، إلى جانب حالة مثيرة للجدل تمثلت في قرار الحكم بعدم طرد جوليان سيميوني، ما زاد من حالة الغضب داخل المعسكر الكتالوني.

ورغم صعوبة الموقف، عبر لابورتا عن إيمانه بإمكانية قلب الطاولة في مواجهة الإياب المقررة على ملعب سبوتيفاي كامب نو يوم 3 مارس المقبل، مؤكدا أن الفريق قادر على صناعة ليلة تاريخية جديدة.

ذكرى الريمونتادا التاريخية

ويعلم لابورتا أن برشلونة لم ينجح في تاريخه بالعودة بعد التأخر بفارق أربعة أهداف سوى مرة واحدة فقط، حين قلب النتيجة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا موسم 2016-2017، في واحدة من أشهر ليالي الكرة الأوروبية.

ورغم هذه الإحصائية الصعبة، شدد رئيس النادي المستقيل على أن الروح الجماعية ودعم الجماهير قد يصنعان الفارق مجددا.

رسالة نارية عبر إكس

وفي رسالة نشرها عبر منصة "إكس"، أشار لابورتا إلى الهدف الملغى لباو كوبارسي، معتبرا أن ما حدث “يزيد الطين بلة”، خاصة بعد الهدف الذي ألغي للامين يامال في ملعب أنويتا، والذي يراه أيضا قرارا خاطئا.

وقال في رسالته: لا شيء بريء، في إشارة واضحة إلى استيائه من بعض القرارات التحكيمية الأخيرة، مؤكدا أن الفريق مطالب بالقتال ضد كل شيء وضد الجميع.

دعم فليك وديكو واللاعبين

كما وجّه لابورتا رسالة دعم صريحة للمدرب هانز فليك، وللاعبي الفريق، وكذلك لديكو وفريق عمله، مؤكدا اقتناعه بأن برشلونة يملك فرصة تاريخية لتحقيق عودة كبيرة في مواجهة الإياب.

وأضاف أن الفريق عانى من سلسلة صعوبات خلال اللقاء الأخير، بداية من سوء أرضية الملعب، وصولا إلى الهدف الذي ألغي بشكل خاطئ، والذي كان من الممكن أن يمنح الفريق نقطة انطلاق لعودة محتملة.

واختتم لابورتا رسالته بالتأكيد على ضرورة التكاتف خلف الفريق في هذه المرحلة الحساسة، داعيًا الأعضاء والجماهير إلى إظهار الحب والفخر للاعبين وهم يدافعون عن ألوان النادي.

وختم كلماته بشعار تحفيزي واضح: الآن أكثر من أي وقت مضى، يجب أن نكون إلى جانب لاعبينا... يحيا برشلونة وتحيا كتالونيا.

