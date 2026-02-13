حقيقة عودة كريستيانو رونالدو لمانشستر يونايتد بعد خلافاته الأخيرة مع النصر

كشف ميك برايتون، كشاف مانشستر يونايتد السابق، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن إمكانية عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف "الشياطين الحمر"، مؤكدًا أن الأمر مستبعد تمامًا.

وكانت تقارير ربطت اسم رونالدو بالرحيل عن نادي النصر السعودي، في ظل ما أُثير حول وجود خلافات مع إدارة النادي وصندوق الاستثمارات، بسبب ما تردد عن معاملة تفضيلية لنادي الهلال في سوق الانتقالات.

وفي تصريحات نقلتها شبكة "Tribuna"، قال برايتون: "مستحيل، لن يحدث ذلك، هناك عدة أسباب تمنع عودة كريستيانو رونالدو".

وأضاف: "إدارة مانشستر يونايتد لن تفكر في الأمر من الأساس، وصراحة لا أعتقد أن كريستيانو نفسه سيفكر في العودة".

وأوضح برايتون أن الطريقة التي انتهت بها فترة رونالدو الثانية مع النادي أثرت على العلاقة بين الطرفين، مشيرًا إلى أن الانتقادات الحادة التي وجهها اللاعب للنادي وللجهاز الفني آنذاك، سواء كانت مبررة أم لا، تركت أثرًا سلبيًا.

وتابع: "لا أرى أي احتمال لعودة كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد حتى لو غادر الدوري السعودي".

وأكد أن اللاعب، بحكم مكانته العالمية وشهرته الكبيرة، سيجد اهتمامًا من أندية أخرى إذا قرر خوض تجربة جديدة، لكن هذا لن يكون عبر بوابة أولد ترافورد.

يُذكر أن رونالدو سبق له تمثيل مانشستر يونايتد على فترتين، الأولى بين عامي 2003 و2009، والثانية بين 2021 و2022، وحقق خلالهما 9 ألقاب، أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة.