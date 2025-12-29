حسام وابراهيم حسن ينعيان نجم منتخب مصر السابق

ينعى الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب والكابتن إبراهيم حسن مدير المنتخب ، الكابتن صابر عيد نجم نادي غزل المحلة ومنتخب مصر السابق.

ويتقدم الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم بالتعازي لأسرته و لأسرة كرة القدم في وفاة أحد نجوم كرة القدم الكبار .. وإن لله وإن إليه راجعون ..

توفي اليوم الإثنين صابر عيد نجم فريق غزل المحلة السابق بعد صراع مع المرض.

وتعرض الكابتن صابر عيد نجم نادي غزل المحلة السابق إلي وعكة صحية شديدة مند سنوات وخضع لرحلة طويلة من العلاج الكيماوي.

ثم تعرض الكابتن صابر عيد نجم نادي غزل المحلة لـ انتكاسة وخضع على إثرها للعلاج مرة أخرى، وتدهورت حالته الصحية في الأيام الأخيرة وتوفي بعد رحلة طويلة في الصراع مع المرض.

نجم غزل المحلة والجيل الذهبي

ويعتبر صابر عيد من مواليد 1 مايو 1959 في المحلة الكبرى وهو لاعب كرة قدم ارتدي قميص منتخب مصر الوطني فى مركز قلب الدفاع .

وسبق لـ صابرعيد أن شارك في كأس العالم لكرة القدم مع منتخب بلاده منتخب مصر الوطني ضمن الجيل الذهبي لفريق غزل المحلة بجوار شوقي غريب والمشاقي وأحمد حسن وناصر التليس والبلعوطي وزكي عبد الفتاح وهو شقيق خالد عيد مهاجم المحلة السابق.