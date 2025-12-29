قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقالات

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

بلال قنديل
بلال قنديل
بلال قنديل

في لحظة ما في حياة كل واحد فينا بييجي الإحساس المؤلم ده إحساس إن حد كان قريب اتغير بعد موقف او بعد مرحلة معينة عدت عليه التغير ده بيحصل فجأة ومن غير مقدمات واضحة وبيسيب جواه أسئلة كتير ليه حصل كده وامتى وليه أنا بالذات.
كتير من الناس الطيبين بزيادة بيقعوا في فخ الافتراض الساذج الافتراض اللي بيقول إن المشاعر معادلة حسابية متساوية الطرفين طالما انت غالي عندي يبقى أكيد انا غالي عندك بنفس الدرجة وطالما انا بحطك في اول دايرة في حياتي يبقى انت كمان عاملني بنفس المنطق.
لكن الحقيقة إن المشاعر مش دايما كده العلاقات البشرية اعقد بكتير من معادلة واحد زائد واحد في ناس بتدي من قلبها وناس بتدي على قد راحتها وناس بتدي حسب المرحلة اللي هي فيها وحسب ظروفها الحالية.
ممكن جدا تكون أنت شايف شخص معين محور الكون وشايف وجوده أساسي في يومك وفي قراراتك وفي إحساسك بالأمان بينما هو شايفك شخص لطيف قعدة حلوة وحد بيستريح في الكلام معاه مش اكتر ولا اقل.
ده مش معناه إنه شخص سيئ او ندل ولا معناه إنك أنت غلطان بالعكس ده معناه إن ترتيبك في أولوياته اختلف لما ظروفه اختلفت الحياة بتغير ترتيب الأشخاص في قلوبنا بدون ما نستأذن وبدون ما نعلن.
عشان كده من اذكى طرق التعامل مع البشر اننا نفهم مبدأ القنافذ القنافذ في البرد بيقربوا من بعض عشان يتدفوا لكن لو قربوا زيادة عن اللزوم شوكهم بيجرح بعض فيضطروا يبعدوا تاني الحل الوحيد للتعايش هو مسافة مناسبة لا قرب مؤذي ولا بعد قاسي.
المسافة هنا مش معناها جفاء ولا قطيعة المسافة معناها وعي معناها انك تحافظ على نفسك وعلى مشاعرك من الاستهلاك وعلى علاقتك من التشويه.
الذكاء الاجتماعي الحقيقي بيفرض عليك إنك لما تلاقي صاحبك بيعلى او حياته بتتملي مسئوليات او ناس جديدة توسع شوية مش انسحاب ولا كره لكن احترام للمرحلة اللي هو فيها وحفاظ على الصورة الحلوة اللي بينكم.
لما تسيب مسافة مناسبة أنت بتحمي نفسك من خيبة الأمل وبتحميه من إحساس العبء وبتحمي العلاقة من الانفجار
الناس مش دايما بتتغير كأشخاص أحيانا اللي بيتغير هو ترتيبهم وأولوياتهم وأنت محتاج تتعامل مع ده بنضج مش باندفاع.
في النهاية اقرب العلاقات هي اللي فيها توازن مساحة تخليك تحب من غير ما تختنق وتدي من غير ما تستهلك وتبعد شوية من غير ما تقطع مسافات ذكية هي سر الراحة النفسية واستمرار العلاقات بشكل صحي.

رمال باها الفيوم 2025

‏رمال باها 2025.. رالي سيارات في قلب الصحراء الغربية بمصر.. شاهد

