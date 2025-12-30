قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وصية نبوية بعد الفجر.. 4 عبادات داوم عليها حتى طلوع الشمس
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 30-12-2025
الاتصالات: إضافة 1000 منفذ جديد ونشر 3000 ماكينة صراف آلي بالبريد المصري
وعود لم تُنفذ.. جون إدوارد يخرج عن صمته ويكشف سبب الأزمة المالية بالزمالك
خلافات أسرية وراء فيديو طفل كفر الشيخ.. والأمن يضبط الأب| ما القصة؟
أمن كفر الشيخ يكشف ملابسات واقعة خطف طفل في سيارة ملاكي
رمضان على الأبواب.. الإفتاء تحدد أفضل 4 عبادات قبل استقبال شهر الصيام
9 ملفات ترسم ملامح أجندة 2026 البيئية
بعد تحرير 851 مخالفة خلال 24 ساعة.. هذه عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني
بعد انتشار الفيديو.. ضبط الأب المتهم بخطف ابنه في كفر الشيخ
المشكلة ستستمر.. مفاجأة بشأن موقف جون إدوارد من رحيل عبد الرؤوف عن الزمالك
فيديو صادم لمحاولة اختطاف طفل في وضح النهار يشعل السوشيال ميديا وشقيقه يتمسك به والأمن يفحص الواقعة.. خبيرة توجه نصائح مهمة للأطفال للتصدي لمحاولات الاختطاف

أسماء عبد الحفيظ

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغضب والقلق بين المتابعين، بعد أن أظهر محاولة اختطاف طفل أثناء لهوه مع شقيقه في أحد الشوارع العامة، فى محافظة كفر الشيخ حسب ما نشره رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

نصائح للأطفال للتصدي لمحاولات الاختطاف بعد فيديو صادم لكفر الشيخ

أثار مقطع الفيديو الصادم لإختطا طفل كفر الشيخ على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغضب والقلق، بعد أن أظهر محاولة اختطاف طفل أثناء لهوه مع شقيقه في وضح النهار، ما دفع العديد من الآباء والأمهات للبحث عن طرق لحماية أبنائهم من مخاطر مماثلة.

وأظهر الفيديو شجاعة الطفل الصغير الذي تمسك بشقيقه بشجاعة لافتة، منعًا للمجهولين من تنفيذ محاولتهم، فيما بدأت الأجهزة الأمنية فحص الواقعة لتحديد هوية الأشخاص الظاهرين في الفيديو واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

في هذا السياق، قدّمت خبيرة التنمية البشرية هبه شمندي من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، عن مجموعة من النصائح العملية للأطفال وأولياء الأمور للتعامل مع أي محاولة اختطاف محتملة، مع التركيز على تعزيز الوعي والقدرة على التصرف بسرعة وذكاء.

نصائح للأطفال للتصرف عند مواجهة محاولة اختطاف

  • البقاء هادئًا لكن حذرًا
    تشدد هبه شمندي على أهمية تعليم الأطفال التحكم في مشاعرهم أثناء مواجهة أي تهديد، لأن الفزع قد يزيد الخطر، بينما الهدوء يمكن أن يمنحهم الوقت للتصرف بطريقة آمنة.
  • الابتعاد فورًا عن الأماكن المعزولة
    يُنصح الأطفال بعدم اللعب في أماكن منعزلة أو مظلمة بمفردهم، والتواجد دائمًا في الأماكن العامة حيث يمكن للآخرين رؤيتهم ومساعدتهم إذا لزم الأمر.
  • الصراخ وطلب المساعدة بصوت عالٍ
    الصراخ بكلمات مثل مساعدة أو احذروا يُعد أحد أكثر الوسائل فعالية لجذب انتباه الناس وصد المجرم، ويزيد من فرص الهروب.
  • التمسك بالأصدقاء أو الإخوة
    كما ظهر في الفيديو، يُعتبر التمسك بالشخص القريب منك وسيلة جيدة لزيادة الأمان، إذ يمكن للأطفال التعاون لمواجهة الموقف حتى وصول المساعدة.
  • تعلم حيل بسيطة للهروب
    وأشارت هبه شمندي إلى ضرورة تعليم الأطفال بعض الحيل مثل الركض بسرعة نحو مكان عام، استخدام أي شيء حولهم لإعاقة الشخص المهاجم، وعدم الخضوع للضغط النفسي أو الوعود الزائفة.
  • تجنب التعامل مع الغرباء
    يجب توعية الأطفال بعدم قبول أي دعوة من أشخاص غرباء، حتى لو بدت الوعود جذابة، كالحلوى أو الألعاب، وعدم الاقتراب من السيارات أو المنازل المجهولة.
  • الحفاظ على وسائل التواصل مع الأهل
    إن أمكن، يُنصح بتزويد الأطفال بأرقام هواتف الأهل أو استخدام الأجهزة الصغيرة لتحديد الموقع أو الاتصال عند الضرورة، ما يزيد من سرعة تدخل الأسرة أو الأمن.

دور الآباء في حماية الأطفال

  • تؤكد هبه شمندي أن حماية الأطفال لا تقتصر على تعليمهم نصائح فقط، بل تشمل:
  • متابعة أماكن لعب الأطفال ومرافقتهم عند الحاجة
  • عقد جلسات توعية بشكل دوري لتعليمهم التعرف على المخاطر
  • تعزيز الثقة بالنفس ليتمكن الطفل من التصرف بحزم عند مواجهة أي خطر
مقطع فيديو مواقع التواصل الاجتماعي محاولة اختطاف طفل اختطاف طفل توقف سيارة ملاكي الفيديو نصائح للأطفال للتصدي لمحاولات الاختطاف بعد فيديو صادم لكفر الشيخ نصائح للأطفال للتصرف عند مواجهة محاولة اختطاف

فيديو صادم لمحاولة اختطاف طفل في وضح النهار يشعل السوشيال ميديا وشقيقه يتمسك به والأمن يفحص الواقعة.. خبيرة توجه نصائح مهمة للأطفال للتصدي لمحاولات الاختطاف

