قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فعل يسبب لك الفقر طوال حياتك ويجره إليك جرا.. علي جمعة: احذره
فضل قيام الليل.. 4 كنوز لا تفوت أجرها في شهر رجب
بعد تأهله متصدرا لمجموعته.. من سيواجه مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا؟
جيرونا يستهدف التعاقد مع حارس برشلونة.. تفاصيل
ترامب: على حماس نزع سلاحها بالكامل.. ومرحلة إعمار غزة قريبا
مساعد الأمين العام للأمم المتحدة: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال باطل
بعد واقعة الهروب من مصحة المريوطية.. ماذا عن الرقابة في مراكز العلاج؟
وزير صومالي سابق: إسرائيل تستهدف باب المندب لإرباك المشهد العربي
احذر.. عقوبات مشددة تنتظرك حال التلاعب بالأدوية وفقا للقانون
شعبة الذهب: نتوقع أن تصل الأوقية 5 آلاف دولار في الربع الأول 2026
بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة
قفز بدون تردد.. شهود عيان وأصدقاء البطل يكشفون قصة بطولة سامح سعد تركي في حادث ترعة المريوطية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

إبراهيم النجار
إبراهيم النجار
إبراهيم النجار

منذ أكثر من ثلاثة عقود، قيل لنا إن التاريخ وصل إلي محطته الأخيرة. وإن الحروب الكبرى أضحت من الماضي. وإن السوق المفتوحة، والديمقراطية الليبرالية، ستقود العالم نحو سلام دائم. فمع نهاية الحرب الباردة. بينما العالم، بما فيه الغرب. كان يعيش تحت وطأة تأثير الأفول السريع للكتلة الشرقية، وغياب الاتحاد السوفيتي. وانكسار الأيديولوجية الاشتراكية. حيث وصل التاريخ إلي نهايته، لصالح الليبرالية الغربية. فقد أعلن فرنسيس فوكاياما، أن التناقضات الأيديولوجية وصراع الأيديولوجيا، قد ولي دون رجعة. وبشر بأن الديمقراطية الليبرالية، تشكل منتهي التطور الأيديولوجي للإنسانية. غير أن ما نراه اليوم، يبوح بأحداث مختلفة تماما. الحروب عادت، والقوة الصلبة تتقدم من جديد. الجغرافيا السياسية، تستعيد دورها. الدولة القومية تعود لاعبا مركزيا، بعد سنوات من التهميش. من شرق أوروبا إلي الشرق الأوسط إلي أفريقيا إلي الكاريبي. العالم يعيش لحظة إعادة تشكل عميقة. حيث تتفكك العولمة، وتتصاعد الحمائية، وتعاد كتابة قواعد القوة. فهل فعلا فشلت نظرية نهاية التاريخ؟ وهل نحن أمام نهاية النظام الليبرالي نفسه كما عهدناه؟ وما البديل الذي يتكون في هذا العالم المضطرب؟.

جوهر نظرية "نهاية التاريخ"، هو الإعلان السياسي، عن انتصار نموذج الليبرالية الغربية، بوصفها الأفق النهائي للتاريخ الإنساني.

سقوط جدار برلين، تفكك الاتحاد السوفيتي، وانفراد الولايات المتحدة بقيادة النظام الدولي. كلها غذت وهما، بأن الصراع قد انتهي. وأن السوق المفتوحة والديمقراطية الليبرالية، قادرتان وحدهما علي تدجين القوة، واخضاع السياسة لمنطق الاقتصاد. بيد أن التاريخ، كما يبدو لم يقبل أن يختصر في نموذج واحد. مع بداية القرن الحادي والعشرين، تصدع البناء الليبرالي الغربي. ظهرت أزمات مالية ضربت قلب الرأسمالية. حروب تشن باسم القيم، ودول تدمر باسم نشر الديمقراطية. ثم جاءت الحروب الكبري، من أوكرانيا إلي غزة، لتكشف أن منطق القوة، لم يغادر المسرح. بل كان ينتظر لحظة العودة. 

الدولة القومية التي قيل إنها تراجعت عادت لا عبا مركزيا، والسيادة التي قيلت إنها ذابت في العولمة، عادت خطا أحمرا. أما الديقراطية الليبرالية، فلم تعد تقاس بقدرتها علي تحقيق السلام. بل بقدرتها علي تبرير الحروب. 

فهل كانت نهاية التاريخ، قراءة خاطئة، أم كانت تعبيرا أيديولوجيا، عن لحظة تفوق مؤقت؟ اليوم يبدو أن العالم، لا يسير نحو نموذج واحد. بل يعود إلي التعددية ذات طابع صراعي. حيث تتنافس أنماط الحكم. وتتصادم القوي، وتختبر القيم في ميادين النار ودوائر القرار. والسؤال هنا، ليس لماذا فشلت نظرية نهاية التاريخ، بل هل كان التاريخ يوما قابلا لأن ينتهي؟.

الحروب الكبرى الديمقراطية الليبرالية الحرب الباردة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

منتخب مصر الوطني

تردد قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا

انخفاض سعر الذهب اليوم

نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

محافظ الاسكندرية يتحفظ على التكاتك المخالفة

قرار رسمي بالتحفظ على التكاتك في شوارع الإسكندرية | صور

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

مداهم

السجن 3 سنوات لـ التيك توكر مداهم في تعاطي وحيازة المخدرات

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

ترشيحاتنا

عبادتان اثنتان للخروج من الحزن

عالم بـ الأوقاف: عبادتان اثنتان للخروج من الحزن والاكتئاب حتى لو الابتلاء صعب

أ.د. بديعة علي أحمد الطملاوي

عالمة أزهرية: قراءة الحظ والتاروت وربط الأحداث بحركة النجوم كهانة وكذب على الله

مصحف

قصة الهجرة إلى الحبشة وموقف النجاشي العادل مع الصحابة

بالصور

سعر بروتون جين 2 2007 المستعملة

بروتون جين 2 موديل 2007
بروتون جين 2 موديل 2007
بروتون جين 2 موديل 2007

سوزوكي تكشف عن تشكيلتها لمعرض طوكيو للسيارات 2026

سوزوكي
سوزوكي
سوزوكي

أبرزهم إلهام شاهين ولوسي .. نجوم الفن فى عزاء داود عبد السيد

إلهام شاهين ولوسي
إلهام شاهين ولوسي
إلهام شاهين ولوسي

أقل من 850 ألف.. 5 سيارات سيدان موديل 2026

سيارات سيدان
سيارات سيدان
سيارات سيدان

فيديو

رمال باها الفيوم 2025

‏رمال باها 2025.. رالي سيارات في قلب الصحراء الغربية بمصر.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد