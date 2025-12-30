سيارة نقل.. الداخلية تكشف حقيقة تحذير شخص من السير بمدينة بدر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام قائد سيارة ربع نقل يستقلها عدد من الأشخاص بمحاولة إستيقافه حال سيره بسيارته بمدينة بدر بالقاهرة، إلا أنه تمكن من الفرار منهم، محذراً المواطنين من السير بنفس الطريق خشية تعرضهم للإيذاء.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائم على النشر ( مهندس- مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية) وبمواجهته أقر بإدعائه الكاذب ، وأشار إلى أنه حال سيره بسيارته وبصحبته أسرته بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة مساء 27 الجارى ضل الطريق وأثناء عودته بسيارته للخلف بسرعة تصادف مرور سيارة ربع نقل ، وكاد أن يصطدم بها فحدثت بينهما مشادة كلامية فقام بالسير خلفه حتى وصولهما لإحدى بوابات تحصيل الرسوم ، وحدثت بينهما مشادة كلامية آخرى وإنصرفا عقب ذلك.

أمكن تحديد قائد السيارة "ربع نقل منتهية التراخيص " (مقاول - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) وبسؤاله أيد ما سبق ، وأنكر محاولته إستيقاف قائد السيارة الملاكى.

تم التحفظ على المركبتين .. وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين .. وتولت النيابة العامة التحقيق .





