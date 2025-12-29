تردد قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا

يختتم منتخب مصر اليوم مشواره في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية، أمام منافسه أنجولا.

وتستضيف المغرب منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير.

مشوار مصر في دور المجموعات

وضمن منتخب مصر صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، إثر الفوز على زيمبابوي 2-1 في الجولة الأولى، ثم الفوز على جنوب إفريقيا 1-0 في الجولة الثانية

واستقر حسام حسن على البدء بالاحتياطيين في تشكيل منتخب مصر أمام أنجولا لمنحهم فرصة الظهور.

القنوات المجانية لنقل مباراة مصر وأنجولا:

قناة TNT المغربية

التردد: 11617

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

ملاحظة: القناة مفتوحة وتحتاج إلى رسيفر يدعم Multistream

القناة المغربية الرياضية الأرضية Ariadiaa HD

التردد: 11180

القمر: بدر 26 شرق

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

ملاحظة: متاحة مجانًا لأجهزة Multistream

قناة ORTM (مالي)

القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرق

التردد: 12034

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

القناة: مفتوحة

قناة RTS1 Sénégal (السنغال)

القمر: يوتلسات 9 شرق

التردد: 11881

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

قناة TVGE (غينيا الاستوائية)

القمر: أسترا 23 شرق

التردد: 12031

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

قناة Canal 2 International (الكاميرون)

القمر: يوتلسات 9 شرق

التردد: 11431

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 18330

قناة Max Sport 1 البلغارية

القمر: يوتلسات 8 درجات غرب

التردد: 12604

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

نظام البث: DVB-S2

قناة Sportitalia الإيطالية

قناة رياضية وطنية إيطالية

متاحة عبر الإنترنت وخدمة HbbTV