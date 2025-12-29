قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل خروج حارس المنتخب السابق من العناية المركزة ومكالمة وزير الرياضة
حماس: ندعو ترامب إلى مواصلة الضغط على الاحتلال لإلزامه بتنفيذ الاتفاق
تحذير عاجل للمواطنين بعد تغليظ عقوبة المخالفات المرورية.. تفاصيل
قسط على 20 سنة.. كيف تحصل على شقة أو أرض من الإسكان بالتمويل العقاري
مرموش أكبر من منتخب.. مفاجأة مثيرة في تشكيل مصر وأنجولا
موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب غداً فى كأس عاصمة مصر
قبل لقاء الليلة.. مشوار منتخبي الفراعنة وأنجولا فى كأس أمم أفريقيا
وزير التموين: احتياطي استراتيجي آمن من القمح وتوفير الدقيق للمخابز دون عوائق
رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظات لمواجهة الأمطار والتعامل معها..تفاصيل
بعد تألقه مع المنتخب المصري.. هل يصبح محمد صلاح أحد أفضل هدافي الفراعنة في كأس الأمم؟
البترول: تفاهم بين مصر ولبنان لإمداد محطة دير عمار بالغاز الطبيعي| صور
مفيش مرتبات من 8 شهور .. أزمة تضرب قطاع ناشئي بيراميدز | خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وأنجولا بكأس أمم إفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
عبدالله هشام

يختتم منتخب مصر اليوم مشواره في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية، أمام منافسه أنجولا.

وتستضيف المغرب منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير.

مشوار مصر في دور المجموعات
وضمن منتخب مصر صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، إثر الفوز على زيمبابوي 2-1 في الجولة الأولى، ثم الفوز على جنوب إفريقيا 1-0 في الجولة الثانية
واستقر حسام حسن على البدء بالاحتياطيين في تشكيل منتخب مصر أمام أنجولا لمنحهم فرصة الظهور.

ويسعى حسام حسن لإتاحة الفرصة لعدد من اللاعبين الاحتياطيين لإكسابهم خبرة المشاركة في البطولة، مع الحفاظ على حظوظ الفريق في تحقيق الفوز.

وجاء تشكيل منتخب مصر المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، خالد صبحي

خط الوسط: أحمد عيد، مهند لاشين، محمود صابر، إبراهيم عادل، أحمد فتوح

خط الهجوم: مصطفى محمد، صلاح محسن.

ويهدف الجهاز الفني من هذه الخطة إلى الحفاظ على جاهزية اللاعبين الأساسيين للمرحلة المقبلة، مع منح البدلاء فرصة للمشاركة وإظهار قدراتهم في البطولة، مع الاستمرار في المنافسة على صدارة المجموعة وضمان التأهل المبكر إلى دور الـ16.

موعد مباراة مصر ضد أنجولا 
وتقام مباراة مصر ضد أنجولا اليوم في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة بين سبورت.

القنوات المجانية لنقل مباراة مصر وأنجولا:

قناة TNT المغربية
التردد: 11617

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

ملاحظة: القناة مفتوحة وتحتاج إلى رسيفر يدعم Multistream

القناة المغربية الرياضية الأرضية Ariadiaa HD
التردد: 11180

القمر: بدر 26 شرق

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

ملاحظة: متاحة مجانًا لأجهزة Multistream

قناة ORTM (مالي)
القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرق

التردد: 12034

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

القناة: مفتوحة

قناة RTS1 Sénégal (السنغال)
القمر: يوتلسات 9 شرق

التردد: 11881

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

قناة TVGE (غينيا الاستوائية)
القمر: أسترا 23 شرق

التردد: 12031

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

قناة Canal 2 International (الكاميرون)
القمر: يوتلسات 9 شرق

التردد: 11431

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 18330

قناة Max Sport 1 البلغارية
القمر: يوتلسات 8 درجات غرب

التردد: 12604

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

نظام البث: DVB-S2

قناة Sportitalia الإيطالية
قناة رياضية وطنية إيطالية

متاحة عبر الإنترنت وخدمة HbbTV

منتخب مصر حسام حسن أنجولا مصر ضد أنجولا أمم أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق

محمد صلاح

حمادة صدقي: صلاح غير مؤثر فنيا.. وشوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب أمام أنجولا

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29-12-2025 والقنوات الناقلة

محمد صلاح

ترتيب هدافي كأس الأمم الإفريقية 2025 حتى الآن.. موقف محمد صلاح

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار بمستهل اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

العراقيل الإسرائيلية تؤخر تفريغ المساعدات رغم التدفق المستمر من مصر.. تفاصيل

وزير الخارجية

وزير الخارجية: نتمسك بكل حقوق مصر المائية ولا تهاون فيها

الذهب والدولار

أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار .. تفاصيل حالة الطقس| فيديو

بالصور

صحة الشرقية تغلق وتشمّع 5 منشآت طبية غير مرخصة بالحسينية | صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشرقية احتفالا بأعياد رأس السنة

كنيسة
كنيسة
كنيسة

أجمل أفلام لمشاهدة عائلية مميزة في رأس السنة.. تقييمات عالية

افلام رأس السنة
افلام رأس السنة
افلام رأس السنة

وفد من طب الزقازيق يزورون دار الأيتام وينظمون مبادرة للكشف على الأطفال | صور

طب الزقازيق
طب الزقازيق
طب الزقازيق

فيديو

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد