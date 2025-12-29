قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أيقونة الكرة| محافظ الغربية ينعى نجم غزل المحلة ومنتخب مصر صابر عيد

كابتن صابر عيد نجم منتخب مصر وغزل المحله
كابتن صابر عيد نجم منتخب مصر وغزل المحله
الغربية أحمد علي

ينعى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، ببالغ الحزن والأسى، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن جميع أبناء محافظة الغربية، الكابتن صابر عيد، نجم نادي غزل المحلة ومنتخب مصر، وأحد أبرز مدافعي الكرة المصرية في جيله، الذي رحل عن عالمنا بعد رحلة عطاء طويلة ومشرفة داخل الملاعب، قدّم خلالها نموذجًا مميزًا في الالتزام والانضباط والروح الرياضية.

نعي محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة فقدت رمزًا رياضيًا كبيرًا وأحد أبنائها المخلصين الذين رفعوا اسم المحلة ومصر عاليًا في المحافل الرياضية، مشددًا على أن الراحل ترك إرثًا خالدًا في قلوب جماهير كرة القدم المصرية، وجماهير المحلة الكبرى على وجه الخصوص، بعدما كان أحد الأعمدة الأساسية لفريق غزل المحلة، وشارك مع منتخب مصر في المحافل الدولية، من بينها نهائيات كأس العالم 1990 بإيطاليا، في واحدة من أبرز محطات تاريخ الكرة المصرية.

نجم منتخب مصر وغزل المحله 

وأشار اللواء أشرف الجندي إلى أن رحيل الكابتن صابر عيد يمثل خسارة كبيرة للكرة المصرية، لما كان يتمتع به من سيرة طيبة ومسيرة رياضية مشرفة، معربًا عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وجماهير غزل المحلة وللوسط الرياضي بأكمله، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

