سعر بروتون جين 2 2007 المستعملة

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏انتشارا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضًا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏المستعملة ذات السعر المنخفض، لتوفير جزء من مبلغ السيارة ‏الجديدة.‏

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏السيارات لفتت أنظار الجميع بسبب سعرها الجيد، ومن بينها جاءت ‏السيارة بروتون جين 2 ‏‏موديل 2007‏.

تتمتع سيارة بروتون جين 2 موديل 2007 بمحرك بنزين اقتصادي سعة 1.6 لتر مكون من 4 أسطوانات، يولد قوة تتراوح بين 110 و111 حصانا، يتصل المحرك بناقل حركة يدوي من 5 سرعات أو أوتوماتيكي من 4 سرعات، مما يسمح للسيارة بالوصول إلى سرعة قصوى تقارب 190 كم/ساعة، مع معدل استهلاك وقود متوسط يبلغ حوالي 7.2 لتر لكل 100 كم.

تأتي السيارة بتصميم هاتشباك رياضي مدمج، حيث يبلغ طولها حوالي 4.31 متر وعرضها 1.72 متر، مع قاعدة عجلات بطول 2.6 متر توفر ثبات جيد على الطريق، وتتميز بمساحة تخزين خلفية (شنطة) تصل سعتها إلى 371 لتر، مما يجعلها عملية للاستخدام اليومي داخل المدن وللرحلات القصيرة.

من الناحية الأمنية والتقنية، زودت السيارة بنظام كبح يعتمد على أقراص أمامية مهواة وأقراص خلفية صلبة، بالإضافة إلى نظام "إيموبليزر" لمنع سرقة المحرك ونظام إنذار وقفل مركزي يتم التحكم فيه عن بعد.

أما عن سعر السيارة بروتون جين 2 موديل 2007 ، داخل سوق السيارات المستعمل فياتب بمتوسط 300 الف جنيه ويختلف السعر اعلى أو اقل على حسب الحالة الفنية للسيارة .