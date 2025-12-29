قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
30 دقيقة .. حسام عبدالمجيد يهدر هدفا محققا أمام أنجولا
وظائف خالية بوزارة النقل.. قدم الآن
بعد مزاعم بوقوع هجوم على مقر إقامته.. ترامب يجري محادثة هاتفية مع بوتين
ننشر الصور الأولى للأسرة المتوفاة في المنيا وجهات التحقيق تطلب تحريات المباحث
نيفين مختار: بداية العام بالقرآن والدعاء تصنع فرقا في بركة الأيام
أمم إفريقيا .. أنجولا يهدد مرمى منتخب مصر فى أول ربع ساعة
موعد صرف معاش تكافل وكرامة يناير 2026 وطرق الاستعلام الرسمية
القبض على 6 طلاب تشاجروا بسلاح أبيض بالشرقية
برلماني: مصر تقود جهود مضنية لتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط
زيلينسكي ينفي قيام أوكرانيا بمحاولة استهداف مقر إقامة بوتين في نوفجورود
دبي تستضيف حفل جوائز الفيفا للأفضل العام المقبل
موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب
أخبار البلد

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب
عبد الفتاح تركي

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميا .. يشكل صرف معاشات يناير 2026 محور اهتمام واسع لدى ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات والمستحقين في مختلف المحافظات، في ظلّ البحث المتزايد عبر منصات البحث، عن موعد الصرف الرسمي، وقيمة المعاش بعد الزيادة، ووسائل الاستلام المتاحة، بما يضمن سهولة الحصول على المستحقات من دون معاناة أو تكدس.

وتبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مصر، صرف معاشات شهر يناير 2026 لنحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، وذلك ابتداءً من يوم الخميس الموافق 1 يناير 2026، في إطار الالتزام بتطبيق برامج الحماية الاجتماعية وضمان انتظام صرف المستحقات المالية في مواعيدها الرسمية.

ويأتي صرف معاشات يناير 2026 متضمنًا الزيادة السنوية المقررة التي تم تطبيقها منذ شهر يوليو الماضي، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تحسين دخول أصحاب المعاشات، ويخفف من الأعباء المعيشية عن كبار السن وذوي الإعاقة، خاصةً مع استمرار التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر يناير 2026 سيتم في موعده الرسمي دون أي تأجيل، بدءًا من أول أيام الشهر، مع التأكيد على جاهزية جميع المنافذ واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لتيسير عملية الصرف.

وأوضحت الهيئة أن خطة الصرف تراعي توزيع المستفيدين على مدار اليوم، بما يقلل من الزحام أمام منافذ الصرف المختلفة، ويضمن حصول كل مستفيد على معاشه بسهولة ويسر، دون الحاجة إلى التكدس أو الانتظار لفترات طويلة.

تفاصيل الزيادة المقررة على معاشات يناير 2026

يتساءل العديد من أصحاب المعاشات عن قيمة الزيادة التي سيحصلون عليها مع صرف معاش يناير 2026، خاصةً أن الزيادة السنوية تم تطبيقها بالفعل منذ شهر يوليو الماضي، وتُصرف بشكل منتظم مع المعاش الشهري.

وتُحتسب قيمة المعاش المستحق وفقًا للزيادة المقررة بناءً على إجمالي المعاش الأساسي لكل مستفيد، حيث يتم إضافة الزيادة إلى القيمة الأصلية للمعاش؛ ليحصل المواطن على المبلغ الإجمالي الجديد دون الحاجة إلى تقديم أي طلبات إضافية.

 

أماكن وطرق صرف معاشات يناير 2026

أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة وسائل لصرف معاشات يناير 2026، بهدف التيسير على المستفيدين وتوفير بدائل متعددة تناسب جميع الفئات، وتتمثل طرق الصرف الآتية في “ماكينات الصراف الآلي” التابعة للبنوك.

كما يمكن صرف المعاشات من خلال “فروع البنوك الحكومية والخاصة” المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بما يتيح مرونة كبيرة في اختيار جهة الصرف المناسبة لكل مستفيد.

وتشمل طرق الصرف أيضًا “مكاتب البريد” المنتشرة بجميع المحافظات، والتي تعد من أكثر الجهات استخدامًا من جانب أصحاب المعاشات؛ نظرًا لانتشارها الجغرافي وسهولة التعامل معها.

كما أتاحت الهيئة “صرف المعاشات عبر المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة”، في خطوة تستهدف دعم التحول الرقمي، وتسهيل الحصول على المستحقات المالية دون الحاجة إلى التوجه لمنافذ الصرف التقليدية.

إقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات بـحكم القضاء الإداري

الاستعلام عن معاش يناير 2026 بالرقم القومي

يمكن لأصحاب المعاشات والمستحقين الاستعلام عن قيمة معاش يناير 2026 وموعد الصرف إلكترونيًا، من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك باستخدام الرقم القومي فقط.

ويتم الاستعلام عبر إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة؛ ليتمكن المستفيد من الاطلاع على جميع بيانات المعاش بسهولة، بما في ذلك قيمة المعاش بعد الزيادة ووسيلة الصرف المحددة.

تعديل جهة صرف المعاش قبل يناير 2026

أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إمكانية تعديل جهة صرف المعاش قبل بدء صرف معاشات يناير 2026، بما يسمح لكل مستفيد باختيار الجهة الأنسب له وفقًا لاحتياجاته وظروفه.

ويتم تعديل جهة الصرف من خلال تقديم طلب رسمي، ليتم تحويل المعاش إلى إحدى الجهات الآتية، وتشمل مكاتب البريد سواء عبر كارت ميزة أو حساب فضي معاشات.

كما يمكن تحويل المعاش إلى بنك ناصر الاجتماعي، أو بنوك القرى، أو البنوك التجارية من خلال كارت ميزة أو حسابات التوفير أو الحسابات الجارية.

صرف المعاشات بالزيادة الجديدة رسميًا لـ13 مليون مواطن في هذا الموعد

 

أهمية انتظام صرف معاشات يناير 2026

يمثل انتظام صرف معاشات يناير 2026 في موعدها الرسمي رسالة طمأنة لملايين المواطنين، ويعكس التزام الدولة بضمان استقرار الدخل الشهري لأصحاب المعاشات، باعتبارهم من الفئات الأكثر احتياجًا للدعم المستمر.

ويؤكد هذا الانتظام حرص الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على تطوير منظومة المعاشات، وتقديم خدمات أكثر سهولة ويسر، بما يحقق الاستقرار الاجتماعي ويعزز ثقة المواطنين في منظومة التأمينات الاجتماعية.

معاشات يناير صرف معاشات يناير صرف معاشات يناير 2026 موعد صرف معاش يناير 2026 زيادة المعاشات يناير 2026 الاستعلام عن معاش يناير بالرقم القومي أماكن صرف معاشات يناير تعديل جهة صرف المعاش معاشات التأمين الاجتماعي 2026 حساب زيادة المعاش يناير

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

منتخب مصر الوطني

تردد قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

محمد صلاح

حمادة صدقي: صلاح غير مؤثر فنيا.. وشوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب أمام أنجولا

انخفاض سعر الذهب اليوم

نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29-12-2025 والقنوات الناقلة

وزير الأوقاف ورئيس الجامعه

تعاون بين الأوقاف وجامعة المنيا لخدمة قضايا التنوير الفكري ووبناء الوعي

العاشر من رمضان

جهاز العاشر يوقع بروتوكول تعاون لتنفيذ المرافق الخارجية لمدينة المخلفات

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد يتابع أوجه استغلال الأراضي المستردة وإزالة التعديات

تموين الشرقية في 2025.. إصدار ٩٨ ألف بطاقة تموينية وتحرير ٣٥ ألفا و٨٥٦ محضرا للمخالفين

صحة الشرقية تغلق وتشمّع 5 منشآت طبية غير مرخصة بالحسينية | صور

رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشرقية احتفالا بأعياد رأس السنة

أجمل أفلام لمشاهدة عائلية مميزة في رأس السنة.. تقييمات عالية

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

