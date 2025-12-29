الفئات المستحقة لزيادة معاش يناير 2026

يزداد اهتمام أصحاب المعاشات في مصر بالبحث عن قيمة معاشات شهر يناير 2026، خاصة بعد إعلان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تفاصيل الزيادات الجديدة، في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة لأصحاب الدخول الثابتة.

الفئات غير المستحقة لزيادة المعاش في يناير 2026

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن صرف معاشات شهر يناير 2026 يبدأ اعتبارا من يوم الخميس الموافق 1 يناير 2026 ويستمر على مدار الشهر.

وأكدت أن الزيادة الجديدة تطبق فقط على الأشخاص الذين سيبلغون السن القانونية للتقاعد خلال عام 2026.

وأضافت الهيئة أن أصحاب المعاشات الحاليين، والبالغ عددهم نحو 11.5 مليون مواطن، غير مستحقين لهذه الزيادة، على أن يتم تطبيق الزيادة الخاصة بهم اعتبارا من شهر يوليو 2026 وفقا لأحكام القانون.

وبحسب القرارات المعلنة، يرتفع الحد الأدنى للمعاش ليصل إلى 1755 جنيها بدلا من 1495 جنيها، كما يرتفع الحد الأقصى للمعاش ليصل إلى 13360 جنيها بدلا من 11600 جنيه.

خطوات الاستعلام عن معاش يناير 2026 إلكترونيا

أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خدمة الاستعلام الإلكتروني عن قيمة المعاش، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة، عبر اتباع الخطوات التالية.

الدخول على الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

اختيار خدمة الاستعلام عن بيانات المعاش.

إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة بدقة.

الضغط على زر عرض البيانات للاطلاع على قيمة المعاش وتفاصيل الصرف.

ويشمل الاستعلام الإلكتروني قيمة المعاش المستحقة، وموعد ووسيلة الصرف، إلى جانب تفاصيل الملف التأميني الخاصة بالمستفيد.

تفاصيل التعديلات التأمينية الجديدة

نص القانون على أنه اعتبارا من 1 أكتوبر 2023 تم رفع علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية إلى 600 جنيه شهريا، وتصرف للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به، وتعد جزءا من الأجور المكملة أو المتغيرة بحسب الأحوال.

كما قررت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارا من 1 يناير 2026، حيث يرتفع الحد الأدنى من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، ويرتفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، بهدف ربط الأجر الفعلي بقيمة المستحقات التأمينية المستقبلية وزيادة قيمة المعاشات عند الاستحقاق.

وأكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن هذه التعديلات تأتي تنفيذا مباشرا لأحكام القانون، وتهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات الاجتماعية وضمان حقوق المؤمن عليهم.

وأوضح أن الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد اعتبارا من يناير 2026 سيرتفع إلى 1755 جنيها بدلا من 1495 جنيها، بينما يرتفع الحد الأقصى إلى 13360 جنيها مقارنة بـ11600 جنيه.

أشار رئيس الهيئة إلى أن خطة تحسين المعاشات منذ عام 2019 وحتى 2026 أسفرت عن زيادات تدريجية، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيها، وارتفع الحد الأقصى من 6480 جنيها إلى 13360 جنيها، وذلك في إطار دعم الدولة لأصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم.

وأكدت الهيئة التزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للمؤمن عليه، مع وضع حد أدنى لأجر الاشتراك لبعض الفئات التي يصعب تحديد أجورها بدقة، مثل العمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات والزراعة.

ولتيسير الإجراءات، خاصة على المنشآت الكبرى، أتاحت الهيئة تقديم استمارات تعديل الأجور إلكترونيا عبر وسائط رقمية تسلم لمكاتب التأمينات المختصة.

ويترقب نحو 11.5 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين صرف معاشات شهر يناير 2026 بالقيم المقررة، على أن يبدأ الصرف اعتبارا من 1 يناير 2026.