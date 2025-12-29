قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

هل تصرف المعاشات مبكرا؟ الخميس كلمة السر

موعد صرف معاشات شهر يناير
موعد صرف معاشات شهر يناير
محمد غالي

موعد صرف معاشات شهر يناير، يترقبها نحو 11.5 مليون من أصحاب المعاشات، وذلك بعد إعلان البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 1 يناير 2026، بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك.

هل تصرف المعاشات مبكرا؟

وأوضح البنك المركزي المصري، في بيان رسمي، أنه تقرر تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة في مصر يوم الخميس 1 يناير 2026، على أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 4 يناير 2026.

معاش

تبكير صرف معاشات يناير 2026

وبناء على قرار تعطيل البنوك، من المتوقع تبكير صرف معاشات شهر يناير 2026 قبل موعدها القانوني بـ24 ساعة، على أن يبدأ الصرف يوم الأربعاء الموافق 31 ديسمبر 2025، من خلال جميع منافذ الصرف التي حددتها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

استئناف الصرف بعد الإجازة

ويستمر صرف المعاشات من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM، والمحافظ الإلكترونية، والبنوك، على أن يُستأنف الصرف بشكل طبيعي بعد انتهاء الإجازة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 4 يناير 2026.

زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات

وأعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، في بيان سابق، تطبيق زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات للأشخاص الذين يبلغون السن القانونية في يناير 2026، اعتبارا من اليوم الأول من الشهر.


وبموجب القرار، يصبح الحد الأدنى للمعاش 1755 جنيها بدلا من 1495 جنيها، بينما يرتفع الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيها بدلا من 11600 جنيه.

حالات استحقاق صرف المعاش

ونصت المادة 21 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على عدد من الحالات التي يحق فيها استحقاق صرف المعاش، والتي جاءت على النحو التالي.

الحالة الأولى بلوغ سن الشيخوخة، مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز لا تقل عن 120 شهرا فعليا، وترتفع إلى 180 شهرا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

الحالة الثانية انتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة أو العجز الجزئي المستديم أو العجز الكامل، متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل، وذلك وفقا لما تقرره اللجان المختصة المشكلة بقرار من رئيس الهيئة.

الحالة الثالثة الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط، أو العجز الكامل، بالنسبة للفئات المنصوص عليها في البنود الثانية والثالثة والرابعة من المادة 2 من القانون.

الحالة الرابعة الوفاة أو العجز الكامل خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه، بشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.

معاش

الحالة الخامسة الوفاة أو العجز الكامل بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط، بشرط ألا تقل مدة الاشتراك عن 120 شهرا فعلية، وترتفع إلى 180 شهرا بعد 5 سنوات من العمل بالقانون، مع عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.

الحالة السادسة انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، وذلك وفقا للضوابط التي يحددها القانون.

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على انتظام صرف المعاشات وضمان حصول المستحقين عليها في مواعيد مناسبة، مع التوسع في آليات الصرف لتخفيف الزحام وتيسير حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم.

درة
كيف توقف سيلان الأنف بسهولة

إسلام جمال وأيمن وتار في العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط"

طريقة عمل حمص الشام

