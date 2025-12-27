موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميا .. تترقب شريحة واسعة من أصحاب المعاشات في مصر خلال الفترة الحالية موعد صرف معاشات شهر يناير 2026، وهو ما جعل عبارة موعد صرف معاشات يناير 2026 من أكثر العبارات بحثًا على محركات البحث المختلفة خلال الساعات الأخيرة.

يأتي هذا الاهتمام المتزايد في ظل حرص الدولة على دعم أصحاب المعاشات وتحسين مستويات المعيشة، من خلال مراجعة منظومة التأمينات الاجتماعية بشكل دوري، ورفع الحدود الدنيا والقصوى للمعاشات بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية.

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر يناير 2026 سيبدأ رسميًا اعتبارًا من يوم 1 يناير 2026، وذلك لكافة المستحقين على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الهيئة أن عملية الصرف ستستمر طوال شهر يناير دون توقف، بما يتيح لأصحاب المعاشات الحصول على مستحقاتهم بسهولة وفي التوقيت المناسب، مع مراعاة التيسير على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكدت الهيئة أن مواعيد الصرف ثابتة ولا يوجد أي تغيير في الجدول الزمني المعلن، مشددة على ضرورة التزام المواطنين بالمواعيد المحددة لتجنب التكدسات، خاصة في الأيام الأولى من الصرف.

جدول معاشات يناير 2026

كشفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن جدول شرائح معاشات شهر يناير 2026، والذي يوضح القيم المستحقة لكل شريحة تأمينية دون أي تعديل أو تغيير في الأرقام المعلنة.

معاشات يناير 2026 للشريحة الأولى 1495 جنيهًا.

معاشات يناير 2026 للشريحة الثانية 1725 جنيهًا.

معاشات يناير 2026 للشريحة الثالثة 1840 جنيهًا.

معاشات يناير 2026 للشريحة الرابعة 2300 جنيه.

معاشات يناير 2026 للشريحة الخامسة 2645 جنيهًا.

معاشات يناير 2026 للشريحة السادسة 2990 جنيهًا.

معاشات يناير 2026 للشريحة السابعة 3335 جنيهًا.

معاشات يناير 2026 للشريحة الثامنة 3680 جنيهًا.

معاشات يناير 2026 للشريحة التاسعة 4025 جنيهًا.

معاشات يناير 2026 للشريحة العاشرة 4370 جنيهًا.

معاشات يناير 2026 للشريحة الحادية عشرة 4715 جنيهًا.

معاشات يناير 2026 للشريحة الثانية عشرة 5060 جنيهًا.

معاشات يناير 2026 للشريحة الثالثة عشرة 5405 جنيهات.

معاشات يناير 2026 للشريحة الرابعة عشرة 11592 جنيهًا.

أماكن صرف معاشات يناير 2026

حرصًا على تسهيل عملية الصرف، أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر يناير 2026 من خلال عدة قنوات معتمدة تضمن سهولة الوصول وتقليل التكدس.

وتشمل أماكن الصرف منافذ شركة فوري المنتشرة في مختلف المحافظات، ومكاتب البريد المصري، وفروع البنوك الحكومية والتجارية، إلى جانب ماكينات الصرف الآلي للبنوك ATM، وكذلك المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة الخاصة بصاحب المعاش.

وأكدت الهيئة أن جميع هذه القنوات تعمل بالتوازي لضمان حصول المستحقين على معاشاتهم دون معوقات، مع استمرار المتابعة اليومية لسير عملية الصرف.

خطة الدولة لدعم أصحاب المعاشات

تواصل الدولة تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا، من خلال تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية وتحديث قواعد البيانات بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.

وشددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على التزامها بمواصلة تنفيذ خطط الإصلاح التأميني، بما يحقق الاستدامة المالية للنظام، ويضمن تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات على المدى الطويل، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.