تغيرات إدارية .. خبيرة تاروت تتنبأ لـ عمرو أديب بكشف فساد كبير في مصر عام 2026
إصابة «بن رمضان» في مباراة تونس ونيجيريا بكأس الأمم الأفريقية .. تفاصيل
أتالانتا يحتفي بتوهج «لوكمان» بعد ليلة استثنائية أمام تونس في كأس أمم أفريقيا
«كان حلمه يتدرب هنا».. جامعة بورسعيد تخلد اسم شهيد السباحة يوسف عبد الملك | شاهد
خبيرة تاروت تكشف لعمرو أديب على الهوا: معمول لك عمل
تردد القنوات المجانية الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2025 ومواعيد المشاهدة
محامي عمرو الدجوي يكشف مفاجآت صادمة في نزاع العائلة: سرقة خزائن الدكتورة نوال بالزمالك وأكتوبر|فيديو
نيجيريا ثاني المتأهلين لدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بالفوز على تونس 3-2
إدراج التربية الجنسية ضمن المناهج.. مطالب برلمانية عاجلة لحماية طلاب المدارس
بسبب برنامج مني الشاذلي.. حبس مها الصغير شهر لانتهاك حقوق الملكية الفكرية
عبادة في الشتاء أوصى بها النبي .. تعرف على أجرها الكبير
كأس مصر | عبد الرؤوف يعلن قائمة الزمالك استعداداً لمواجهة بلدية المحلة
أخبار البلد

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا
عبد الفتاح تركي

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميا .. تترقب شريحة واسعة من أصحاب المعاشات في مصر خلال الفترة الحالية موعد صرف معاشات شهر يناير 2026، وهو ما جعل عبارة موعد صرف معاشات يناير 2026 من أكثر العبارات بحثًا على محركات البحث المختلفة خلال الساعات الأخيرة.

يأتي هذا الاهتمام المتزايد في ظل حرص الدولة على دعم أصحاب المعاشات وتحسين مستويات المعيشة، من خلال مراجعة منظومة التأمينات الاجتماعية بشكل دوري، ورفع الحدود الدنيا والقصوى للمعاشات بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية.

واقرأ أيضًا:

موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر يناير 2026 سيبدأ رسميًا اعتبارًا من يوم 1 يناير 2026، وذلك لكافة المستحقين على مستوى الجمهورية. 

وأوضحت الهيئة أن عملية الصرف ستستمر طوال شهر يناير دون توقف، بما يتيح لأصحاب المعاشات الحصول على مستحقاتهم بسهولة وفي التوقيت المناسب، مع مراعاة التيسير على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكدت الهيئة أن مواعيد الصرف ثابتة ولا يوجد أي تغيير في الجدول الزمني المعلن، مشددة على ضرورة التزام المواطنين بالمواعيد المحددة لتجنب التكدسات، خاصة في الأيام الأولى من الصرف.

زيادة المعاشات 2026

جدول معاشات يناير 2026

كشفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن جدول شرائح معاشات شهر يناير 2026، والذي يوضح القيم المستحقة لكل شريحة تأمينية دون أي تعديل أو تغيير في الأرقام المعلنة.

معاشات يناير 2026 للشريحة الأولى 1495 جنيهًا.

معاشات يناير 2026 للشريحة الثانية 1725 جنيهًا.

معاشات يناير 2026 للشريحة الثالثة 1840 جنيهًا.

معاشات يناير 2026 للشريحة الرابعة 2300 جنيه.

معاشات يناير 2026 للشريحة الخامسة 2645 جنيهًا.

معاشات يناير 2026 للشريحة السادسة 2990 جنيهًا.

معاشات يناير 2026 للشريحة السابعة 3335 جنيهًا.

معاشات يناير 2026 للشريحة الثامنة 3680 جنيهًا.

معاشات يناير 2026 للشريحة التاسعة 4025 جنيهًا.

معاشات يناير 2026 للشريحة العاشرة 4370 جنيهًا.

معاشات يناير 2026 للشريحة الحادية عشرة 4715 جنيهًا.

معاشات يناير 2026 للشريحة الثانية عشرة 5060 جنيهًا.

معاشات يناير 2026 للشريحة الثالثة عشرة 5405 جنيهات.

معاشات يناير 2026 للشريحة الرابعة عشرة 11592 جنيهًا.

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر2025

أماكن صرف معاشات يناير 2026

حرصًا على تسهيل عملية الصرف، أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر يناير 2026 من خلال عدة قنوات معتمدة تضمن سهولة الوصول وتقليل التكدس.

وتشمل أماكن الصرف منافذ شركة فوري المنتشرة في مختلف المحافظات، ومكاتب البريد المصري، وفروع البنوك الحكومية والتجارية، إلى جانب ماكينات الصرف الآلي للبنوك ATM، وكذلك المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة الخاصة بصاحب المعاش.

وأكدت الهيئة أن جميع هذه القنوات تعمل بالتوازي لضمان حصول المستحقين على معاشاتهم دون معوقات، مع استمرار المتابعة اليومية لسير عملية الصرف.

خطة الدولة لدعم أصحاب المعاشات

تواصل الدولة تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا، من خلال تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية وتحديث قواعد البيانات بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.

المرتبات والمعاشات

وشددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على التزامها بمواصلة تنفيذ خطط الإصلاح التأميني، بما يحقق الاستدامة المالية للنظام، ويضمن تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات على المدى الطويل، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.

