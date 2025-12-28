بنك مصر يبدأ تخفيض الفائدة على حسابات سوبر كاش والمعاشات.. أول رد فعل لقرار السياسات النقدية

مع بدء العمل في البنوك المصرية صباح اليوم الأحد الموافق 28-12-2025؛ فعلت البنوك المصرية قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة على المعاملات المصرفية بواقع 100 نقطة أساس تنفيذًا لما جاء باجتماع لجنة السياسيات النقدية الخميس الماضي.



واعلن بنك مصر على موقعه الرسمي بدء تخفيض 1% على عددًا من منتجاته من بينها حسابات التوفير والودائع .

وقلص بنك مصر التابع للحكومة الفائدة 1% على حسابات المعاشات و سوبر كاش.

وينشر موقع صدي البلد تفاصيل الفائدة على حسابي المعاشات وسوبر كاش بعد قرار لجنة السياسيات النقدية.

حساب المعاشات

انخفضت فائدته من 15.75 إلي 14.75% بعائد يتم صرفه شهريًا .

حساب سوبر كاش

يتم حساب العائد يوميا لذلك الحساب بالنسبة للحسابات التي تبدأ من 100 ألف حتي نصف مليون جنيه لتصل 7.75% بعدما كانت 8.75%.

أكثر من نصف مليون حتى أقل من 2 مليون جنيه بعائد وصل إلي 9.75% .

أكثر من 2 مليون جتي 5 ملايين جنيه حيث وصل العائد إلي 10.75%.

آكثر من 5 ملايين جنيه حتى 10 ملايين جنيه، وصل العائد إلي 12.25% .

أكثر من 10 ملايين جنيه حتي ما يجاوز 30 مليون جنيه، فقد بلغ العائد 13.5%.



وكان البنك المركزي المصري قد اعلن الخميس الماضي تخفيض الفائدة على المعاملات المصرفية بواقع 1% بما يعادل 100 نقطة أساسية، للمرة الخامسة على التوالي.

وسجل سعر الإيداع 21% و الإقتراض لليلة واحدة 21.5% و العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري نحو 20.5%.

وبلغ متوسط سعر الفائدة لسعري الإئتمان والخصم نحو 20.5%.

وبدأت لجان الألكو داخل البنوك اعتبارا من اليوم في احتساب تأثيرات تخفيض الفائدة علي كافة منتجاتها المصرفية إقراضًأ وإيداعًا وذلك على مستوي 36 بنكًا حكوميًأ وخاصًا