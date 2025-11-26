قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

رسميا .. تراجع سعر الدولار في البنك المركزي يوم الأربعاء

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم
محمد صبيح

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء، تراجعا رسميا في البنك المركزي، ليسجل نحو: 

سعر الشراء: 47.64 جنيه.

سعر البيع: 47.78 جنيه.

وخلال السطور التالية نستعرض سعر بيع وشراء الدولار في أبرز البنوك العاملة في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025 والتي جاءت كالتالي:

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي ) نحو:

 47.80 جنيه للشراء.

 47.90 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك قناة السويس لنحو:

 47.68 جنيه للشراء.

 47.78 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك قطر الوطني لنحو :

47.67 جنيه للشراء.

47.77 جنيه للبيع. 

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك إتش إس بي سي HSBC لنحو :

47.67 جنيه للشراء.

47.77 جنيه للبيع. 

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك كريدي أجريكول نحو:

 47.65 جنيه للشراء.

47.75 جنيه للبيع. 

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك فيصل الإسلامي لنحو:

 47.65 جنيه للشراء.

47.75 جنيه للبيع. 

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك التنمية الصناعية، لنحو:

 47.65 جنيه للشراء.

47.75 جنيه للبيع. 

أفضل بنوك لشراء وبيع الدولار  

يقدم بنك مصرف أبوظبي الإسلامي أفضل سعر لشراء الدولار الأمريكي في مصر  مسجلا  47.80 جنيه للشراء.

ويقدم البنك التجاري الدولي CIB أفضل سعر لبيع الدولار الأمريكي في مصر  مسجلا 47.67 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار اليوم في مصر انخفاضا في عدد من البنوك بعد ارتفاعات سجلتها العملة الخضراء منذ مستهل تعاملات الأسبوع الجاري، مقارنة بتراجع خلال الأسابيع الماضية.

احتياطي النقد الأجنبي لمصر 

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر خلال أكتوبر الماضي، ليتجاوز الـ 50 مليار دولار للمرة الأولى على الإطلاق، مدعوماً بتحسن عائدات القطاعات الدولارية الرئيسية واستمرار التدفقات النقدية.

وسجل احتياطي النقد الأجنبي زيادة بنحو 537.8 مليون دولار ليصل إلى 50.071 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي ارتفاعاً من 49.53 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي وقرابة 49.251 مليار دولار في أغسطس، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

سعر الدولار أعلي سعر لبيع الدولار متوسط سعر الدولار البنك المركزي الدولار

