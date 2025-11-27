أتلتيكو مدريد يهزم إنتر ميلان 2-1 في دوري أبطال أوروبا

هزم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني نظيره إنتر ميلان الإيطالي، بهدفين مقابل هدف، في إطار الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.
وجاءت ثنائية أتلتيكو مدريد عن طريق جوليان ألفاريز وخوسيه خيمينيز في الدقيقتين 9، 90+3.
فيما جاء هدف إنتر ميلان عن طريق بيوتر زيلينسكي في الدقيقة 54.
وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:
خوان موسو – ماتيو روجيري – دافيد هانكو – خيمينيز – مولينا – كالاجير – كاردوسو – باريوس – سيميوني – باينا – الفاريز.
فيما جاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي:
سومر – اكانجي – بيسيك – باستوني – اوجستو – باريلا – هاكان – زيليسكي – ديماركو – مارتينيز – بوني