سيميوني يعلن قائمة أتلتيكو مدريد لمواجهة إنتر في دوري الأبطال

أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة إنتر ميلان في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "طيران الرياض ميتروبوليتانو"، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

قائمة أتلتيكو مدريد ضد إنتر

شهدت قائمة الروخي بلانكوس وجود 23 لاعبًا، وجاءت على النحو التالي:جيرونيمو موسو، خوسيه ماريا خيمينيز، روجيري، جالاجر، جوني، كوكي، جريزمان، باريوس، سورلوث، أليكس باينا، ألمادا، كارلوس مارتن، لينجليت، مولينا، هانكو، مارك بوبيل، جوليانو، خافي جالان، راسبادوري، نيكو، إسكويفل، دي لويس.

يدخل أتلتيكو مدريد اللقاء وهو يحتل المركز العشرون في جدول مرحلة الدوري برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد إنتر ميلان في المركز الثالث برصيد 12 نقطة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت الرياض، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 5.