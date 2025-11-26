قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد موقع إنشاء المركز الإبداعي الحرفي بالخارجة
من الشهادات الأكاديمية إلى المهنية.. تفاصيل رحلة التعليم المفتوح حتى حكم المحكمة النهائي
الرئيس السيسي: مصر كانت على حافة الهاوية عام 2011.. ونسعى لتغيير الوضع للأفضل
رسمياً.. موعد نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025
الإفتاء تواصل برنامجها التدريبي للباحثين الشرعيين حول مهارات الصياغة الإفتائية
متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر
مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج
بيان رسمي من اتحاد الكرة ردا على انتقادات البنا وهلهل بشأن كوارث التحكيم
بعد اختراق 7 أكتوبر.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يسخر الذكاء الاصطناعي لرقابة جنوده
بضاعة أتلفها تيك توك.. أم مكة من بائعة سمك لـ 6 شهور حبس |القصة الكاملة
الإدارية العليا تقضي بعدم قبول 14 طعنا على نتيجة انتخابات النواب بالمرحلة الأولى
أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية
ليفربول يواجه آيندهوفن في اختبار صعب بدوري أبطال أوروبا

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي، الذي يضم النجم المصري محمد صلاح، لخوض مواجهة مهمة أمام آيندهوفن الهولندي في تمام العاشرة مساء اليوم الأربعاء على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

ويخوض ليفربول اللقاء وسط فترة هي الأصعب له هذا الموسم، بعد سقوطه المدوي بثلاثة أهداف دون رد أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي الهزيمة التي دفعت الفريق إلى التراجع للمركز الـ11 في جدول الترتيب، ما يزيد من حجم الضغوط على الفريق قبل مواجهة أوروبية لا تقبل أي تعثر.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام أيندهوفن اليوم

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، روبريتسون.

خط الوسط: ريان جرافينبرخ، ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، هوجو إيكتيكي، كودي جاكبو.

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"| توضيح عاجل الآن

فيروس

رعب عالمي بسبب فيروس ماربورج.. الصحة تكشف حقيقة ظهوره بمصر وتحرك عاجل من التعليم

عداد الكهرباء القديم

خلال 4 أيام.. تحذير مهم لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا

رمضان صبحي

رشوان لـ صدى البلد: إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات نهائى .. والفيدرالية لن تفيده .. واللاعب تجاهل تحذير الوادا

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة

فيروس

مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج

هانى الناظر

سلالة إنفلوانزا جديدة تضرب بقوة.. نجل الدكتور هاني الناظر يوجه تحذيرًا عاجلًا

أخبار السيارات

أخبار السيارات| فورد رينجر 2026 لتحدي هايلوكس وبورش تمدح هيونداي أيونيك N6

نظام أندرويد ١٦،

تحديث OxygenOS 16 المستند لأندرويد 16 يصل إلى تلك الهواتف

نيسان

نيسان تواجه شاحنات البيك أب الصينية بشاحنتها الخاصة الجديدة

أفضل 3 طرق للوقاية من نزلات البرد عند الأطفال

أعشاب منزلية لعلاج تضخم والتهاب اللوزتين

البيض المسلوق ضروري في وجبة الفطور .. لهذه الأسباب

عشبة غير متوقعة تعالج الكحة والتهاب الحلق

السعال

أصغر أم في التاريخ

أصغر أم في التاريخ.. أنجبت بسن الخامسة

إلهام شاهين في شرم الشيخ

إلهام شاهين من شرم الشيخ: اعتز جدا بمسيرتي المسرحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

