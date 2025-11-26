ليفربول يواجه آيندهوفن في اختبار صعب بدوري أبطال أوروبا

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي، الذي يضم النجم المصري محمد صلاح، لخوض مواجهة مهمة أمام آيندهوفن الهولندي في تمام العاشرة مساء اليوم الأربعاء على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

ويخوض ليفربول اللقاء وسط فترة هي الأصعب له هذا الموسم، بعد سقوطه المدوي بثلاثة أهداف دون رد أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي الهزيمة التي دفعت الفريق إلى التراجع للمركز الـ11 في جدول الترتيب، ما يزيد من حجم الضغوط على الفريق قبل مواجهة أوروبية لا تقبل أي تعثر.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام أيندهوفن اليوم

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، روبريتسون.

خط الوسط: ريان جرافينبرخ، ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، هوجو إيكتيكي، كودي جاكبو.