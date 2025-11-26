قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

إجمالي إيرادات الأفلام.. مفاجأة أمير كرارة وصدمة أحمد السعدني

أمير كرارة
أمير كرارة
أحمد إبراهيم

يتنافس عدد من الأفلام بدور العرض السينمائي في هذا الموسم، ونرصد فى التقرير التالي أبرز المعلومات عن حجم إيرادات هذه الأعمال، بحسب ما أعلن محمود الدفراوي، مسئول التوزيع بغرفة صناعة السينما.

فيلم الشاطر 

حقق فيلم “الشاطر” إيرادات وصلت إلى 116.220.224 جنيه.

يشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم منهم أمير كرارة وهنا الزاهد ومصطفى غريب وأحمد عصام وعادل كرم.

فيلم فيها إيه يعنى؟

تمكن فيلم “فيها إيه يعني؟” من تحقيق إيرادات وصلت إلى 87.784.945 جنيه.

وتدور أحداث فيلم "فيها إيه يعنى؟" في إطار كوميدي رومانسي، حيث يناقش فكرة أن الحب يمكن أن يدق الأبواب في أي وقت، وأنه لا يوجد سن معينة للحب، من خلال قصة رجل وهو محاسب متقاعد يعيش قصة حب قديمة مع سيدة ربة منزل، ولكن تتغير حياتهما عندما يتقابلان مرة أخرى بعد مرور سنوات، وتتوالى الأحداث.

فيلم "فيها إيه يعني؟" من بطولة ماجد الكدواني، وغادة عادل، وأسماء جلال، ومصطفى غريب، وميمي جمال، وريتال عبد العزيز، وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني، وسينرجي بلس تامر مرسي، ورشيدي فيلمز، وروزناما، وهو من تأليف مصطفى عباس ومحمد أشرف ووليد المغازي، إخراج عمر رشدي حامد.

فيلم السادة الأفاضل

حقق فيلم السادة الأفاضل ايرادات وصلت الي 59.546.336 جنيه .

وتدور أحداث الفيلم في قرية مصرية، حول عائلة أبو الفضل التي يهزها موت الأب، جلال. سرعان ما يكتشف ابناه طارق، الذي يُجبر على تحمل مسؤولية الأسرة، وحجازي الطبيب العائد من القاهرة، أن والدهما لم يكن الرجل البسيط الذي عرفاه. يتضح أن جلال كان متورطًا في تجارة الآثار ولديه شبكة معقدة من الأسرار والديون التي تهدد بتمزيق العائلة وتوريطها في صراعات خطيرة.

السادة الأفاضل” يضم نخبة من النجوم: محمد ممدوح، بيومي فؤاد، طه دسوقي، محمد شاهين، أشرف عبد الباقي، انتصار، علي صبحي، ناهد السباعي، هنادي مهنا، ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، دنيا ماهر ومن تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، عبد الرحمن جاويش، وإخراج كريم الشناوي.

فيلم السلم والتعبان

بينما حقق فيلم السلم والتعبان إيرادات بلغت قيمتها 45.450.005 جنيه وهو بطولة كل من عمرو يوسف وأسماء جلال. 

فيلم هيبتا

وحقق فيلم هيبتا إيرادات وصلت الي  36.704.662 جنيه.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من: منة شلبي، كريم فهمي، محمد ممدوح، جيهان الشماشرجي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، مايان السيد، وحسن مالك، فيما يظهر النجم هشام ماجد كضيف شرف في مشهد مفاجئ يضيف بعدًا جديدًا للأحداث.

يقدّم العمل أربع حكايات مترابطة عبر مناظرة تقودها “سارة” التي تجسدها منة شلبي، حيث تطرح رؤية مبسطة للحب المعاصر، متسائلة: هل يمكن للتكنولوجيا أن تحاكي العاطفة، أم أن الرهان سيبقى على الإنسان؟

فيلم أوسكار

فيلم أوسكار فقد حقق ايرادات وصلت إيرادات الى 36.202.731 جنيه

أوسكار - عودة الماموث” هو انتاج بيراميدز للإنتاج الفني "محمد الشريف"  وتريند"محمد طنطاوي" وفكرة كريم هشام، قصة أحمد حليم، سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، إخراج هشام الرشيدي، وبطولة أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت، الطفلة ليا سويدان، وأحمد البايض.

فيلم قصر الباشا

وحقق فيلم قصر الباشا نجاحا كبيرا فور عرضه في أولى أيام عرضه بالسينمات المصرية. 

وحقق فيلم" قصر الباشا" إيرادات وصلت إلى 11.399.801 جنيه  

فيلم ولنا فى الخيال حب

واخير حقق فيلم ولنا فى الخيال حب إيرادات بلغت قيمتها 7.311.163 جنيه

