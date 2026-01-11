ننشر السيرة الذاتية لماريان مجدي راغب قلدس بعد تعيينها بمجلس النواب

برز إسم الدكتورة ماريان مجدي راغب قلدس ضمن أسماء المعينين بمجلس النواب ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية لـ ماريان مجدي راغب قلدس.

الرئيس التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية ECAS

تميزت بتفوقها القانوني بعد أن شغلت عدة مناصب في مسارها المهني في هيئة النيابة الإدارية المصرية ووزارة العدل ، بالإضافة لكونها مستشارة في الإدارة العامة

للتحكيم والمنازعات الدولية.

وهي أيضاً محكمة مقيدة بوزارة العدل كما كانت عضواً في اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة.

وهي أول امرأة مصرية تظهر على موقع جامعة مونتلاير تقديراً لمسيرتها المهنية الناجحة والملهمة.

محاضرة في الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في مصر (NACA)، ومركز المديرين المصري (EIOD)، ومعهد الخدمات المالية (FSI) التابعين للهيئة العامة للرقابة المالية.

حصلت الدكتورة ماريان على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة مونتلاير في كندا بتقدير”Exceptional”، وحصلت على درجة الماجستير في القانون من جامعة إنديانا.

وحصلت على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، كما حصلت على بكالوريوس إدارة

الأعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.