السفيرة نائلة جبر ضمن المعينين في مجلس النواب 2026

تعتبر السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، من ضمن المعينين في مجلس النواب 2026.

وينص الدستور على أن لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تتجاوز 5% من أعضاء المجلس المنتخبين، على أن يكون نصف المعينين على الأقل من النساء، بهدف تمثيل الخبرات والكفاءات والفئات التي لم تحظَ بتمثيل كافٍ في الانتخابات، وفقًا للمادتين 243 و244 من الدستور.

وأعلنت قناة «إكسترا نيوز»، أسماء الأعضاء الـ28 الذين سيصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، للانضمام إلى مجلس النواب 2026.

واستعرضت القناة أسماء الأعضاء المعينين، كالآتي:

سامح حسن شكري سليم

أشرف محمد عبدالحميد الشيحي

صلاح الدين فوزي محمد فرج

هشام عبدالسلام بدوي

عمرو مصطفى حسنين الورداني

عادل فهيم محمد عزب

خالد محمد أحمد عبدالرحمن

شريف باشا سيف بشاي

عبد الخالق عبدالرحمن عواد إبراهيم

إياد سعيد سليمان عودة

سمير صبري محمد أمين

ياسر عرفات محمد علي العربي

أحمد علاء محمد فايد

سعيد جمال محمد عبدالفتاح

عادلة محمد عبدالسلام رجب

نائلة جبر محمد حبر علي

ماريان مجدي راغب قلدس

ثريا أحمد البدوي محمد حامد حسن

منال حمدي محمود السيد

ميرنا عصام الدين محمد عارف

راندا محمد أحمد مصطفى

نهى عبدالرحمن عبد الشافي عبد الرحمن

هناء عبد الحميد محمد العبيسي

نشوة سليمان محمد عقل

أمل مصطفى حسين عصفور

يارا عفت حسن يوسف

شيرين رضا عبد القوي طايل

عايدة إسماعيل عثمان إسماعيل.