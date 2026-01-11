بنت الإسكندرية وعاشقة الرياضة.. عايدة إسماعيل أبرز المعينين بمجلس النواب

عايدة إسماعيل بنت الإسكندرية وعاشقة الرياضة أمين الرياضة والفنون والثقافة بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، من أبرز المعينين بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجلس النواب.

عايدة إسماعيل هي ابنة الراحل اللواء بحري مهندس إسماعيل عثمان كبير مهندسي القوات البحرية؛ تخرجت من كلية النصر للبنات بالإسكندرية وحصلت على بكالوريوس تجارة شعبة اقتصاد.

عشقت عايدة إسماعيل الرياضة منذ الصغر فقد مارست الفروسية بنادي القوات المسلحة بالإسكندرية، ومارست لعبة التنس وكان تصنيفها بين لاعبات التنس بمصر بين الأول والثاني لسنوات طويلة.

وفازت كلاعبة كرة طائرة ببطولات الجمهورية بكافة المراحل السنية وبطولة الدوري الممتاز للآنسات، وانتقلت عايدة إسماعيل إلى النادي الأهلي عام 1984 وحصلت على جميع البطولات التي شاركت فيها على مدار 10 مواسم كما شاركت مع فريق الأهلي بالبطولات الأفريقية للأندية وكابتن فريق النادي الأهلي لعدة أعوام.

كما شغلت منصب عضو الاتحاد المصري للكرة الطائرة وعضو الاتحاد الافريقي للعبة.

وفي مجال العمل العام أنشأت عايدة إسماعيل أول مجموعة مدارس دولية رياضية في مصر بالإسكندرية وصاحبة وداعمة فكرة تكوين ناديين جديدين لخدمة الرياضة بالإسكندرية وهما نادي دلفي ونادي بايونيرز.