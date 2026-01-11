قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بتخفيضات تصل إلى 30%.. أماكن وموعد معارض أهلًا رمضان بالقاهرة وأسعار السلع
مصطفى محمد ممازحا الجماهير بعد التأهل: لسنا «لا كاسا دي بابيل» وسنحصل على الكأس
مفتي الجمهورية يهنئ عمرو الورداني بتعيينه عضوًا بمجلس النواب
آرسنال يتقدم على بورتسموث بثنائية في الشوط الأول بكأس إنجلترا
رئيسا مجلس الشيوخ والنواب الأسترالي يناقشان سبل التعاون وتبادل الخبرات
الأعلى للإعلام يشيد بالتزام الوسائل الإعلامية بالضوابط المتعلقة بأمراض الأورام
تواصل الجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية لـ غزة.. شهيدان ومصابون في غارة إسرائيلية
فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة
كأس الرابطة | محمد شوقي يعلن تشكيل زد أمام الزمالك
تعديل خطاب ترامب يثير جدلاً واسعاً واستقالات رفيعة المستوى في هيئة الإذاعة البريطانية
من الحكومة إلى البرلمان.. 10 وزراء سابقون أعضاء بمجلس النواب 2026
السيرة الذاتية لسامح شكري وزير الخارجية السابق بعد تعيينه بمجلس النواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بنت الإسكندرية وعاشقة الرياضة.. عايدة إسماعيل أبرز المعينين بمجلس النواب

النائبة عايدة اسماعيل
النائبة عايدة اسماعيل
أحمد بسيوني

عايدة إسماعيل بنت الإسكندرية وعاشقة الرياضة أمين الرياضة والفنون والثقافة بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، من أبرز المعينين بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجلس النواب.

عايدة إسماعيل هي ابنة الراحل اللواء بحري مهندس إسماعيل عثمان كبير مهندسي القوات البحرية؛ تخرجت من كلية النصر للبنات بالإسكندرية وحصلت على بكالوريوس تجارة شعبة اقتصاد.

عشقت عايدة إسماعيل الرياضة منذ الصغر فقد مارست الفروسية بنادي القوات المسلحة بالإسكندرية، ومارست لعبة التنس وكان تصنيفها بين لاعبات التنس بمصر بين الأول والثاني لسنوات طويلة.

وفازت كلاعبة كرة طائرة ببطولات الجمهورية بكافة المراحل السنية وبطولة الدوري الممتاز للآنسات، وانتقلت عايدة إسماعيل إلى النادي الأهلي عام 1984 وحصلت على جميع البطولات التي شاركت فيها على مدار 10 مواسم كما شاركت مع فريق الأهلي بالبطولات الأفريقية للأندية وكابتن فريق النادي الأهلي لعدة أعوام.

كما شغلت منصب عضو الاتحاد المصري للكرة الطائرة وعضو الاتحاد الافريقي للعبة.

وفي مجال العمل العام أنشأت عايدة إسماعيل أول مجموعة مدارس دولية رياضية في مصر بالإسكندرية وصاحبة وداعمة فكرة تكوين ناديين جديدين لخدمة الرياضة بالإسكندرية وهما نادي دلفي ونادي بايونيرز.

الاسكندرية عايدة اسماعيل عاشقة الرياضة النواب الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

ترشيحاتنا

محافظ كفر الشيخ..

محافظ كفر الشيخ يناقش مع القابضة للمياه مشروعات الإحلال والتجديد

مياة الشرب بالشرقية

استهدفت 10 آلاف مواطن.. مياه الشرقية تنفذ ندوات توعوية وورش سباكة

جولة مفاجئة

إحالات بالجملة خلال مرور مفاجئ في قويسنا بالمنوفية

بالصور

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

فعاليات سياحية بالشرقية لتنشيط الحركة والترويج للمقومات الأثرية بالمحافظة

تنشيط السياحة
تنشيط السياحة
تنشيط السياحة

زراعة الشرقية تنفذ ندوات إرشادية للنهوض بمحصول القمح ورور ميداني بالحقول الزراعية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

فيديو

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد