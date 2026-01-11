ننشر أسماء المعينين في مجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية

حصل صدى البلد على أسماء المعينين في مجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية
وجاءت الأسماء كالتالي
1. السيد / سامح حسن شكري سليم
2. السيد / أشرف محمد عبد الحميد الشيخي
3. السيد / صلاح الدين فوزي محمد فرج
4. السيد / هشام عبد السلام بدوي
5. السيد / عمرو مصطفى حسين الورداني
6. السيد / عادل فهيم محمد عزب
7. السيد / خالد محمد أحمد عبد الرحمن
8. السيد / شريف باشا سيف بشاي
9. السيد / عبد الخالق عبد الرحمن عواد إبراهيم
10. السيد / إياد سعيد سليمان عودة
11. السيد / سمير صبري محمد أمين
12. السيد / ياسر عرفات محمد علي العربي
13. السيد / أحمد علاء محمد فايد
14. السيد / سعيد جمال محمد عبد الفتاح
1. السيدة / عادلة محمد عبد السلام رجب
ك / نائلة جبر محمد جبر علي
ماريان مجدي راغب قدس
ك. السيدة / ثريا أحمد البدوي محمد حامد حسن
السيدة / منال حمدي محمود السيد
السيدة / ميرنا عصام الدين محمد عارف
السيدة / راندا محمد أحمد مصطفى
السيدة / نهى عبد الرحمن عبد الشافي عبد الرحمن
السيدة / هناء عبد الحميد محمد العبيسي
. السيدة / نشوة سليمان محمد عقل
. السيدة / أمل مصطفى حسين عصفور
. السيدة / يارا عفت حسن يوسف
. السيدة / شيرين رضا عبد القوي طايل
. السيدة / عايدة إسماعيل عثمان إسماعيل