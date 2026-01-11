قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جاي للشر .. محمد شريف «الديزل» يكشف تفاصيل إصابته داخل جيم بالشيخ زايد
تعيين المستشار هشام بدوي في مجلس النواب بقرار رئيس الجمهورية
ننشر أسماء المعينين في مجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية
من "الوعول والفهود إلى الأفيال".. كيف تحطمت أحلام أبطال الكان في حضرة زعيم أفريقيا الأول؟
وزير الخارجية: أولوية قصوي لتهيئة بيئة أعمال للشركات المصرية بالدول الأفريقية
نابلس.. إصابات بالرصاص واختناق عشرات الفلسطينيين خلال اقتحام البلدة القديمة
مصادر لإكسترا نيوز تكشف عن أسماء أعضاء مجلس النواب المعينين..تفاصيل
خطأ طبي وخراج بالمخ.. أم تستغيث لإنقاذ الشاب محمد أسامة
بعد الاعتراض البرلماني.. ضوابط واضحة لإخلاء الوحدات بقانون الإيجار القديم 164
برد قارس ليلا.. تحذير من الأرصاد الجوية: منخفض جوي وأمطار قادمة
بنود خطة الكوماندوز.. حسام حسن يجهز لـ فك شفرة السنغال
من ميدان التحرير إلى الأوبرا.. القاهرة الخديوية تستعيد رونقها المعماري التاريخي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

ننشر أسماء المعينين في مجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية

مجلس النواب
مجلس النواب
محمد الشعراوي

حصل صدى البلد على أسماء المعينين في مجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية 

وجاءت الأسماء كالتالي

1.    السيد / سامح حسن شكري سليم
    2.    السيد / أشرف محمد عبد الحميد الشيخي
    3.    السيد / صلاح الدين فوزي محمد فرج
    4.    السيد / هشام عبد السلام بدوي
    5.    السيد / عمرو مصطفى حسين الورداني
    6.    السيد / عادل فهيم محمد عزب
    7.    السيد / خالد محمد أحمد عبد الرحمن
    8.    السيد / شريف باشا سيف بشاي
    9.    السيد / عبد الخالق عبد الرحمن عواد إبراهيم
    10.    السيد / إياد سعيد سليمان عودة
    11.    السيد / سمير صبري محمد أمين
    12.    السيد / ياسر عرفات محمد علي العربي
    13.    السيد / أحمد علاء محمد فايد
    14.    السيد / سعيد جمال محمد عبد الفتاح

1.    السيدة / عادلة محمد عبد السلام رجب
    ك / نائلة جبر محمد جبر علي
ماريان مجدي راغب قدس
    ك.    السيدة / ثريا أحمد البدوي محمد حامد حسن
    السيدة / منال حمدي محمود السيد
    السيدة / ميرنا عصام الدين محمد عارف
    السيدة / راندا محمد أحمد مصطفى
    السيدة  / نهى عبد الرحمن عبد الشافي عبد الرحمن
      السيدة / هناء عبد الحميد محمد العبيسي
    .  السيدة / نشوة سليمان محمد عقل
    .    السيدة / أمل مصطفى حسين عصفور
    .    السيدة / يارا عفت حسن يوسف
 . السيدة / شيرين رضا عبد القوي طايل
    .    السيدة / عايدة إسماعيل عثمان إسماعيل

أسماء المعينين في مجلس النواب مجلس النواب المعينين في مجلس النواب تعرف على أسماء المعينين في مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

منتخب مصر

إنذارات تقلق الفراعنة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

ترشيحاتنا

سارة نور

للمرة الرابعة في الموسم الرمضاني.. سارة نور تشارك مصطفى شعبان بطولة مسلسل "درش"

مسلسل بطل العالم

انطلاق حملة تصويرية ملهمة لمسلسل «بطل العالم» احتفاءً بأبطال الحياة اليومية

مسلسل علي كلاي

العوضي فى مواجهة ياسمين عبد العزيز.. منافسة شرسة بين نجوم مسلسلات 30 حلقة

بالصور

احذر.. 3 عادات غذائية وحياتية تقودك إلى السمنة بصمت

3 عادات غذائية وحياتية تقودك إلى السمنة بصمت
3 عادات غذائية وحياتية تقودك إلى السمنة بصمت
3 عادات غذائية وحياتية تقودك إلى السمنة بصمت

علم الفلك بريء.. الحقيقة الكاملة عن تنبؤات الأبراج

ال
ال
ال

إيمان العاصي تخطف الأنظار بوصلة رقص برفقة نانسي عجرم | صور

إيمان العاصي ونانسي عجرم
إيمان العاصي ونانسي عجرم
إيمان العاصي ونانسي عجرم

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفذ عددا من الأنشطة والفعاليات خلال الفترة الماضية

صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري

فيديو

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد