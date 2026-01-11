ننشر أسماء المعينين في مجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية

الأحد 11/يناير/2026 - 03:38 م 1/11/2026 3:38:41 PM

حصل صدى البلد على أسماء المعينين في مجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية

وجاءت الأسماء كالتالي

1. السيد / سامح حسن شكري سليم

2. السيد / أشرف محمد عبد الحميد الشيخي

3. السيد / صلاح الدين فوزي محمد فرج

4. السيد / هشام عبد السلام بدوي

5. السيد / عمرو مصطفى حسين الورداني

6. السيد / عادل فهيم محمد عزب

7. السيد / خالد محمد أحمد عبد الرحمن

8. السيد / شريف باشا سيف بشاي

9. السيد / عبد الخالق عبد الرحمن عواد إبراهيم

10. السيد / إياد سعيد سليمان عودة

11. السيد / سمير صبري محمد أمين

12. السيد / ياسر عرفات محمد علي العربي

13. السيد / أحمد علاء محمد فايد

14. السيد / سعيد جمال محمد عبد الفتاح

1. السيدة / عادلة محمد عبد السلام رجب

ك / نائلة جبر محمد جبر علي

ماريان مجدي راغب قدس

ك. السيدة / ثريا أحمد البدوي محمد حامد حسن

السيدة / منال حمدي محمود السيد

السيدة / ميرنا عصام الدين محمد عارف

السيدة / راندا محمد أحمد مصطفى

السيدة / نهى عبد الرحمن عبد الشافي عبد الرحمن

السيدة / هناء عبد الحميد محمد العبيسي

. السيدة / نشوة سليمان محمد عقل

. السيدة / أمل مصطفى حسين عصفور

. السيدة / يارا عفت حسن يوسف

. السيدة / شيرين رضا عبد القوي طايل

. السيدة / عايدة إسماعيل عثمان إسماعيل