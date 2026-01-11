الجريدة الرسمية تنشر قائمة المعينين فى مجلس النواب بقرار جمهورى

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 16 لسنة 2026 بأسماء المعينين فى مجلس النواب.
يعين عضوًا بمجلس النواب كل من :
1. سامح حسن شكرى سليم .
2. أشرف محمد عبد الحميد الشيحى .
3. صلاح الدين فوزى محمد فرج .
4. هشام عبد السلام بدوى .
5. عمرو مصطفى حسنين الوردانى .
6. عادل فهيم محمد عزب .
7. خالد محمد أحمد عبد الرحمن .
8. شريف باشا سيف بشاى .
9. عبد الخالق عبد الرحمن عواد إيراهيم .
10. إياد سعيد سليمان عودة .
11. سمير صبرى محمد أمين .
12. ياسر عرفات محمد على العربى .
13. أحمد علاء محمد فايد .
14. سعيد جمال محمد عبد الفتاح .
15. عادلة محمد عبد السلام رجب .
16. نائلة جبر محمد جبر على .
17. ماريان مجدى راغب قلدس .
18. ثريا أحمد البدوى محمد حامد حسن .
19. منال حمدى محمود السيد .
20. ميرنا عصام الدين محمد عارف .
21. راندا محمد أحمد مصطفى .
22. نهى عبد الرحمن عبد الشافى عبد الرحمن .
23. هناء عبد الحميد محمد العبيسى .
24. نشوة سليمان محمد عقل .
25. أمل مصطفى حسين عصفور .
26. يارا عفت حسن يوسف .
27. شيرين رضا عبد القوى طايل .
28. عايدة إسماعيل عثمان إسماعيل .