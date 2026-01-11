قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
60 شحنة بـ2.7 مليار دولار.. مصر تضمن إمدادات الغاز المحلية بتجديد العقود مع شركات عالمية
محمد صلاح يرفع سقف الطموحات: لسنا المرشح الأول لكننا لا نقل عن أي منتخب
تأجيل محاكمة شاكر محظور في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء
رئيس الوزراء يفتتح مجمع مصانع "إيليت سولار" لتكنولوجيا الطاقة الشمسية بالمنطقة الصناعية بالسخنة باستثمارات 116 مليون دولار
رجل أمن فنزويلي: الأمريكيون استخدموا سلاحا غامضا لم أر مثله ليلة القبض على مادورو
وزيرالتعليم يصطحب وفدا من البرلمان الياباني في زيارة للمدرسة المصرية اليابانية بالعبور
نانسي صلاح تكشف تفاصيل تعرضها للسحر من فنانتين معروفتين
رئيس وزراء السودان يعلن عودة الحكومة إلى الخرطوم
القبض على شخص تحرش بسيدتين في السلام
شوفلي أسعار السلع.. تفاصيل جولة محافظ الإسكندرية بسوق الحضرة
مصر تتقاسم الصدارة مع نيجيريا.. المنتخبات الأكثر وصولا لنصف نهائي أمم أفريقيا
مرموش المشاغب وصلاح القائد.. كيف روض الفراعنة الكبار أفيال كوت ديفوار؟
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
محمد إبراهيم

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي  الفريق أول ركن صدام حفتر نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبى الذى يزور مصر حالياً.

تناول اللقاء مناقشة علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين ، كذلك أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وإنعكاساتها على الأمن والإستقرار بالمنطقة .

وفى سياق متصل إلتقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي ، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك 

وتناول اللقاء عدداً من الملفات والموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء دعم العلاقات العسكرية الثنائية بين الجانبين.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على اعتزازه بالعلاقات الراسخة التى تربط القوات المسلحة المصرية والليبية ، مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز أواصر التعاون فى مختلف المجالات العسكرية بين البلدين الشقيقين ، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود المشتركة لمواجهة كافة التهديدات التى من شأنها المساس بأمن واستقرار الدولة الليبية .

من جانبه أعرب نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبى عن تقديره لدور مصر الداعم للشعب الليبي فى الحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه ، مشيداً بسعى مصر الدائم لإرساء دعائم الأمن والإستقرار فى المنطقة .

حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والليبية .

وزير الدفاع رئيس الأركان القوات المسلحة صدام حفتر الفريق أول ركن صدام حفتر

