لص يقتحم شقة ويتحرش بفتاة أجنبية ويتسبب فى سقوط أخرى من النافذه

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الأخبارية بسقوط فتاة "تحمل جنسية إحدى الدول" من علو بالعقار محل سكنها بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 10 الجارى تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بقيام أحد الأشخاص بمحاولة سرقة إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم وسقوط فتاة "تحمل جنسية إحدى الدول" من نافذة الشقة محل البلاغ.

على الفور تم الإنتقال وبسؤال قاطنى الشقة المشار إليها (3 سيدات " إثنين منهن مصابتان بكسر بالفخذ وجرح قطعى بالفخذ "يحملن جنسية إحدى الدول"– مقيمين بدائرة القسم) قررن بتضررهن من ( أحد الأشخاص) لإقتحامه الشقة محل سكنهن بإستخدام "مفك"، وقيامه بالتحرش بإحداهن وإحداث إصابة آخرى "بمقص حديدى"، فقامت الأولى على إثر ذلك بالقفز من نافذة الشقة محل البلاغ مما أدى لحدوث إصابتها المنوه عنها .

أمكن ضبط مرتكب الواقعة (له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





