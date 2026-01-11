ننشر جدول أعمال الجلسة الافتتاحية الأولى للفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب غدا

قال المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، إن الأمانة العامة للمجلس نشرت جدول أعمال الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث، المقرر عقدها غدا الإثنين 12 يناير في مقر مجلس النواب الجديد بالعاصمة الجديدة، وذلك فور صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2026 بدعوة المجلس للانعقاد.

وأشار الأمين العام للمجلس بأن جدول الأعمال يتضمن، عرض قرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2026 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح الفصل التشريعي الثالث، وكذلك قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتائج انتخابات مجلس النواب، فضلا عن قرار رئيس الجمهورية رقم 16 لسنة 2026 بتعيين أعضاء بمجلس النواب.

وأضاف الأمين العام لمجلس النواب، أن الجلسة الافتتاحية غدا، ستشهد انتخابات رئيس المجلس والوكيلين، طبقا لما تقتضيه أحكام اللائحة الداخلية للمجلس.