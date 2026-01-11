طمعوا في الحلق.. مديرية أمن سوهاج تكشف لغز اختفاء مُسنة وتضبط المتهمتين بقتلها

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بقيادة اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، في كشف ملابسات واقعة تغيب سيدة مسنة، بعد تداول منشور مدعوم بصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن استغاثة من أحد أقاربها، مطالبًا بسرعة العثور عليها عقب خروجها من منزلها بدائرة مركز المنشأة.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مدير الأمن، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشأة، يفيد بورود بلاغ من عامل، مقيم بدائرة المركز، مفاده تغيب نجلة عمه، وهي سيدة مسنة، عقب خروجها من منزلها، مشيرًا إلى أنها تعاني من أمراض الشيخوخة وضعف في الذاكرة؛ ما أثار مخاوف أسرتها من تعرضها للخطر.

وعلى الفور، كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج جهودها؛ لكشف ملابسات الواقعة، حيث تم فحص البلاغ وجمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة، والتي أسفرت عن التوصل إلى أن وراء اختفاء السيدة “جريمة قتل بدافع السرقة”.

وباستكمال التحريات؛ تبين قيام ربة منزل ونجلتها، مقيمتان بذات الدائرة، باستدراج السيدة المسنة إلى منزلهما، مستغلتين حالتها الصحية، ثم قامتا بمغافلتها والتعدي عليها بالضرب مستخدمتان عصا خشبية؛ ما أدى إلى وفاتها في الحال، وذلك بقصد الاستيلاء على قرطها الذهبي.

وعقب تقنين الإجراءات؛ تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمتين، وبمواجهتهما؛ أقرتا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أرشدتا عن مكان إخفاء جثمان المجني عليها، وتم استخراجه، وكذلك ضبط العصا الخشبية المستخدمة في ارتكاب الجريمة، إلى جانب المسروقات.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر المحضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

ومن جهتها، أكدت مديرية أمن سوهاج، استمرار جهودها في مواجهة الجريمة، والتعامل الحاسم مع أي وقائع تمس أمن وسلامة المواطنين.