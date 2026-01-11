قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إحالة أوراق فران تعدى على طفلة في المنوفية إلى فضيلة المفتي
رئيس اقتصادية قناة السويس: طفرة غير مسبوقة وتوطين التكنولوجيا بـ190 مصنعا و150 تحت الإنشاء
البترول: تصدير شحنة غاز مسال جديدة من مجمع إدكو إلي كندا
غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا
نصاب يوهم المواطنين بالعلاج الروحانى.. سقوط دجال بالبحيرة
مستقبل وطن: فوز الحزب بـ87% من المقاعد الفردية يؤكد حضوره القوي في الشارع المصري
بعد دعوة الرئيس لانعقاده.. تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب غدا
آرسنال يكتسح بورتسموث برباعية في كأس الاتحاد الإنجليزي
بالانتخاب والتعيين.. نسبة تمثيل المرأة ببرلمان 2026 بعد اكتمال التشكيل رسميا
ننشر جدول أعمال الجلسة الافتتاحية الأولى للفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب غدا
بـ400 ألف جنيه وتقسيط 20 سنة | أكبر طرح إسكان في 2026.. وخبير: الدولة تتوجه لشريحة أوسع من المواطنين
عبد الصادق يهنئ 4 أساتذة بجامعة القاهرة لتعيينهم في البرلمان: خبرات علمية متميزة
محافظات

طمعوا في الحلق.. مديرية أمن سوهاج تكشف لغز اختفاء مُسنة وتضبط المتهمتين بقتلها

المتهمتان
المتهمتان
سوهاج _ أنغام الجنايني

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بقيادة اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، في كشف ملابسات واقعة تغيب سيدة مسنة، بعد تداول منشور مدعوم بصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن استغاثة من أحد أقاربها، مطالبًا بسرعة العثور عليها عقب خروجها من منزلها بدائرة مركز المنشأة.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مدير الأمن، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشأة، يفيد بورود بلاغ من عامل، مقيم بدائرة المركز، مفاده تغيب نجلة عمه، وهي سيدة مسنة، عقب خروجها من منزلها، مشيرًا إلى أنها تعاني من أمراض الشيخوخة وضعف في الذاكرة؛ ما أثار مخاوف أسرتها من تعرضها للخطر.

وعلى الفور، كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج جهودها؛ لكشف ملابسات الواقعة، حيث تم فحص البلاغ وجمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة، والتي أسفرت عن التوصل إلى أن وراء اختفاء السيدة “جريمة قتل بدافع السرقة”.

وباستكمال التحريات؛ تبين قيام ربة منزل ونجلتها، مقيمتان بذات الدائرة، باستدراج السيدة المسنة إلى منزلهما، مستغلتين حالتها الصحية، ثم قامتا بمغافلتها والتعدي عليها بالضرب مستخدمتان عصا خشبية؛ ما أدى إلى وفاتها في الحال، وذلك بقصد الاستيلاء على قرطها الذهبي.

وعقب تقنين الإجراءات؛ تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمتين، وبمواجهتهما؛ أقرتا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أرشدتا عن مكان إخفاء جثمان المجني عليها، وتم استخراجه، وكذلك ضبط العصا الخشبية المستخدمة في ارتكاب الجريمة، إلى جانب المسروقات.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر المحضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

ومن جهتها، أكدت مديرية أمن سوهاج، استمرار جهودها في مواجهة الجريمة، والتعامل الحاسم مع أي وقائع تمس أمن وسلامة المواطنين.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج سرقة قتل

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

