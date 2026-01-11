من مشروع مُتعثر إلى رافد اقتصادي واعد.. سوهاج تعيد إحياء محطة إكثار الدواجن وترفع كفاءتها التشغيلية

في إطار خطة محافظة سوهاج لإعادة تشغيل الأصول المتوقفة وتعظيم مواردها الذاتية، نجحت المحافظة في تحويل محطة إكثار الدواجن من مشروع شبه متوقف إلى نموذج إنتاجي فعّال، بعد توقف دام أكثر من ثلاث سنوات، لتصبح أحد المشروعات الداعمة للأمن الغذائي وزيادة الإيرادات المحلية.

المشروع قبل التطوير

عانت محطة إكثار الدواجن من ضعف شديد في الأداء خلال السنوات الماضية، ولم تتجاوز نسبة التشغيل 20% من إجمالي طاقتها الاستيعابية، كما اقتصر التشغيل على عنبر واحد فقط يضم نحو 8 آلاف طائر.

وكان الإنتاج اليومي تراوح بين 80 و90 طبق بيض، كما أن الإيرادات الشهرية لم تتجاوز 300 إلى 400 ألف جنيه، بينما تم توقف مصنع الأعلاف التابع للمحطة لأكثر من 4 سنوات، مما أدى إلى الاعتماد على شراء الأعلاف من الخارج بتكلفة مرتفعة.

خطة التطوير وإعادة التشغيل

رفع كفاءة العنابر القائمة وصيانتها وإعادة تشغيلها تدريجيًا.

توفير الاحتياجات التشغيلية من أعلاف وأدوية بيطرية عبر مناقصات رسمية للنصف الأول من العام المالي.

إعادة تشغيل مصنع الأعلاف الخاص بالمحطة بعد سنوات من التوقف.

الاعتماد على الإنتاج الذاتي للأعلاف بدلًا من الشراء الخارجي، بهدف خفض النفقات وزيادة هامش الربح.

نتائج التطوير على أرض الواقع

ارتفاع الطاقة التشغيلية للمحطة إلى أكثر من 70% من طاقتها الكلية.

زيادة عدد الطيور إلى نحو 30 ألف دجاجة منتجة بأعمار مختلفة.

تضاعف الإنتاج اليومي ليصل إلى 160 طبق بيض.

توقعات بارتفاع الإنتاج إلى أكثر من 300 طبق بيض يوميًا بنهاية شهر فبراير المقبل.

قفزة في الإيرادات الشهرية لتصل إلى نحو 750 ألف جنيه، مقارنة بما قبل التطوير.

الأثر المالي والاقتصادي

تجاوز إجمالي إيرادات المشروع 4 ملايين جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.

امتلاك المحطة لأرصدة وثروة حيوانية ومخزنية تُقدّر قيمتها بأكثر من 9 ملايين جنيه.

تقليل تكاليف التشغيل عبر الاعتماد على مصنع الأعلاف الداخلي.

تعظيم الاستفادة من الأصول الحكومية بدلًا من تركها معطلة.

الرؤية المستقبلية للمشروع

استهداف الوصول إلى التشغيل بالطاقة الكاملة بحلول شهر مايو المقبل.

تشغيل جميع عنابر الأمهات بالمحطة لزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

دعم منظومة الأمن الغذائي بالمحافظة من خلال توفير منتج محلي مستقر.

تحويل المحطة إلى نموذج ناجح لإدارة المشروعات الإنتاجية بالمحافظات.

ويمثل تطوير محطة إكثار الدواجن بسوهاج مثالًا واضحًا على قدرة الإدارة المحلية على إعادة إحياء المشروعات المتوقفة وتحويلها إلى مصدر إنتاج ودخل مستدام، بما يدعم الاقتصاد المحلي ويوفر فرصًا حقيقية لتعظيم الموارد وخدمة المواطنين.