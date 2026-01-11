قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد صلاح يرفع سقف الطموحات: لسنا المرشح الأول لكننا لا نقل عن أي منتخب
تأجيل محاكمة شاكر محظور في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء
رئيس الوزراء يفتتح مجمع مصانع "إيليت سولار" لتكنولوجيا الطاقة الشمسية بالمنطقة الصناعية بالسخنة باستثمارات 116 مليون دولار
رجل أمن فنزويلي: الأمريكيون استخدموا سلاحا غامضا لم أر مثله ليلة القبض على مادورو
وزيرالتعليم يصطحب وفدا من البرلمان الياباني في زيارة للمدرسة المصرية اليابانية بالعبور
نانسي صلاح تكشف تفاصيل تعرضها للسحر من فنانتين معروفتين
رئيس وزراء السودان يعلن عودة الحكومة إلى الخرطوم
القبض على شخص تحرش بسيدتين في السلام
شوفلي أسعار السلع.. تفاصيل جولة محافظ الإسكندرية بسوق الحضرة
مصر تتقاسم الصدارة مع نيجيريا.. المنتخبات الأكثر وصولا لنصف نهائي أمم أفريقيا
مرموش المشاغب وصلاح القائد.. كيف روض الفراعنة الكبار أفيال كوت ديفوار؟
القصة الكاملة لسقوط تلميذ من أعلى سور بلكونة بمدرسة ابتدائية في أسيوط
محافظات

من مشروع مُتعثر إلى رافد اقتصادي واعد.. سوهاج تعيد إحياء محطة إكثار الدواجن وترفع كفاءتها التشغيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

في إطار خطة محافظة سوهاج لإعادة تشغيل الأصول المتوقفة وتعظيم مواردها الذاتية، نجحت المحافظة في تحويل محطة إكثار الدواجن من مشروع شبه متوقف إلى نموذج إنتاجي فعّال، بعد توقف دام أكثر من ثلاث سنوات، لتصبح أحد المشروعات الداعمة للأمن الغذائي وزيادة الإيرادات المحلية.

المشروع قبل التطوير

عانت محطة إكثار الدواجن من ضعف شديد في الأداء خلال السنوات الماضية، ولم تتجاوز نسبة التشغيل 20% من إجمالي طاقتها الاستيعابية، كما اقتصر التشغيل على عنبر واحد فقط يضم نحو 8 آلاف طائر.

وكان الإنتاج اليومي تراوح بين 80 و90 طبق بيض، كما أن الإيرادات الشهرية لم تتجاوز 300 إلى 400 ألف جنيه، بينما تم توقف مصنع الأعلاف التابع للمحطة لأكثر من 4 سنوات، مما أدى إلى الاعتماد على شراء الأعلاف من الخارج بتكلفة مرتفعة.

خطة التطوير وإعادة التشغيل

  • رفع كفاءة العنابر القائمة وصيانتها وإعادة تشغيلها تدريجيًا.
  • توفير الاحتياجات التشغيلية من أعلاف وأدوية بيطرية عبر مناقصات رسمية للنصف الأول من العام المالي.
  • إعادة تشغيل مصنع الأعلاف الخاص بالمحطة بعد سنوات من التوقف.
  • الاعتماد على الإنتاج الذاتي للأعلاف بدلًا من الشراء الخارجي، بهدف خفض النفقات وزيادة هامش الربح.

نتائج التطوير على أرض الواقع

  • ارتفاع الطاقة التشغيلية للمحطة إلى أكثر من 70% من طاقتها الكلية.
  • زيادة عدد الطيور إلى نحو 30 ألف دجاجة منتجة بأعمار مختلفة.
  • تضاعف الإنتاج اليومي ليصل إلى 160 طبق بيض.
  • توقعات بارتفاع الإنتاج إلى أكثر من 300 طبق بيض يوميًا بنهاية شهر فبراير المقبل.
  • قفزة في الإيرادات الشهرية لتصل إلى نحو 750 ألف جنيه، مقارنة بما قبل التطوير.

الأثر المالي والاقتصادي

  • تجاوز إجمالي إيرادات المشروع 4 ملايين جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
  • امتلاك المحطة لأرصدة وثروة حيوانية ومخزنية تُقدّر قيمتها بأكثر من 9 ملايين جنيه.
  • تقليل تكاليف التشغيل عبر الاعتماد على مصنع الأعلاف الداخلي.
  • تعظيم الاستفادة من الأصول الحكومية بدلًا من تركها معطلة.
  • الرؤية المستقبلية للمشروع
    استهداف الوصول إلى التشغيل بالطاقة الكاملة بحلول شهر مايو المقبل.
  • تشغيل جميع عنابر الأمهات بالمحطة لزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
  • دعم منظومة الأمن الغذائي بالمحافظة من خلال توفير منتج محلي مستقر.
  • تحويل المحطة إلى نموذج ناجح لإدارة المشروعات الإنتاجية بالمحافظات.

ويمثل تطوير محطة إكثار الدواجن بسوهاج مثالًا واضحًا على قدرة الإدارة المحلية على إعادة إحياء المشروعات المتوقفة وتحويلها إلى مصدر إنتاج ودخل مستدام، بما يدعم الاقتصاد المحلي ويوفر فرصًا حقيقية لتعظيم الموارد وخدمة المواطنين.

