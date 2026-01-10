رئيس جامعة سوهاج يتابع توفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل لجان الامتحانات

واصل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، جولاته التفقدية لمتابعة سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف كليات الجامعة، حيث تفقد لجان امتحانات كلية التربية النوعية.

واللجنة الامتحانية المخصصة للطلاب الصم بالكلية للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب يرافقه الدكتور خالد عبد اللطيف عمران نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على كلية التربية النوعية وعدد من اعضاء هيئة التدريس بالكلية.

جامعة سوهاج

واكد الدكتور حسان النعماني أن الجامعة لا تدّخر جهدًا في توفير بيئة امتحانية آمنة وهادئة، مؤكدًا أن مصلحة الطالب تأتي على رأس أولوياتها، كما حرص رئيس الجامعة على الحديث مع الطلاب داخل اللجان والاستماع إلى آرائهم حول طبيعة الامتحانات، والاطمئنان على مستوى الأسئلة ومدى مناسبتها للمقررات الدراسية.

ومن جانبه اوضح الدكتور خالد عبد اللطيف عمران أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكلية بلغ ٢٦٠٤ طالبًا وطالبة بالفرق المختلفة.

واضاف أن عدد طلاب الفرقة الأولى بلغ ٧٢٣ طالبًا، والفرقة الثانية ٥٦٢ طالبًا، والفرقة الثالثة ٦٠٨ طالبًا، بينما بلغ عدد طلاب الفرقة الرابعة ٧١١ طالبًا، واضاف ان عدد طلاب الصم ٥٦ طالب وعدد الدمج ١٩ طالب حيث تم توزيع الطلاب على ٦٤ لجنة امتحانية.