حملة أمنية مكبرة تجوب شوارع سوهاج ليلا.. ومدير الأمن: لا تهاون مع الخارجين عن القانون

شهدت محافظة سوهاج، خلال الساعات المتأخرة من الليل، حملة أمنية مكبرة استهدفت ضبط المخالفين وبسط مظلة الأمن والاستقرار بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج.

جاء ذلك في إطار خطة أمنية شاملة لملاحقة الخارجين عن القانون وتحقيق الانضباط بالشارع السوهاجي.

محافظة سوهاج

وقاد اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، الحملة الأمنية الموسعة، يرافقه عدد من القيادات الأمنية، حيث جابت القوات شوارع وميادين المحافظة، مع تكثيف التواجد الأمني بالأماكن الحيوية ومناطق الاشتباه، لضبط العناصر الإجرامية ومخالفي القانون، والتصدي لكافة صور الخروج على القانون.

وأسفرت الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، حيث تمكنت القوات من ضبط عدد من القضايا المتنوعة، شملت حيازة أسلحة بيضاء، ومخالفات مرورية جسيمة، وضبط هاربين من تنفيذ أحكام قضائية، فضلًا عن فحص عدد من السيارات والدراجات البخارية، والتأكد من تراخيصها القانونية.

وأكد مدير أمن سوهاج، أن الحملات الأمنية مستمرة على مدار الساعة، ولن يكون هناك أي تهاون مع العناصر الإجرامية أو من تسول له نفسه الإخلال بالأمن أو تهديد سلامة المواطنين، مشددًا على أن مديرية أمن سوهاج تعمل وفق استراتيجية أمنية تعتمد على الانتشار السريع والحضور الفعّال في الشارع.

وأشار مدير الأمن إلى أن الهدف الأساسي من تلك الحملات هو تحقيق الأمن والأمان للمواطنين، وفرض سيادة القانون، وردع كل من يحاول العبث باستقرار المجتمع، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية في حالة جاهزية تامة للتعامل مع أي طارئ.

ولاقت الحملة الأمنية ارتياحًا واسعًا بين المواطنين، الذين أشادوا بجهود مديرية أمن سوهاج وحرصها الدائم على حفظ الأمن والاستقرار، مطالبين باستمرار تلك الحملات لتحقيق مزيد من الانضباط داخل الشارع السوهاجي.