إلغاء 300 رحلة.. الثلوج تعطل حركة الطيران في روسيا
حصن الأمان للمصريين.. 66 عامًا على وضع حجر الأساس لـ السد العالي
القنوات الناقلة المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار
تيسيرات جديدة من الإصلاح الزراعي.. وقف المحاضر الجنائية ضد المنتفعين الجادين في السداد
6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم
وظائف خالية برواتب تصل إلى 16 ألف جنيه.. قدم الآن
الإفراط في غسل الشعر يسبب جفاف فروة الرأس وتقصفه.. تفاصيل
مبادرة "بُناة مصر الرقمية".. بوابتك نحو الاحتراف التقني
الأوقاف تفتتح 21 مسجدًا اليوم الجمعة
استعراض فرص الاستثمار ومناخ الأعمال في مصر مداخل جامعة هارفارد .. تفاصيل
الظلام الدامس يضرب فرنسا وبريطانيا بسبب العاصفة غورتي
التركيبة الكاملة لمجلس النواب الجديد.. إنفوجراف
محافظات

حملة أمنية مكبرة تجوب شوارع سوهاج ليلا.. ومدير الأمن: لا تهاون مع الخارجين عن القانون

جانب من حملات مديرية أمن سوهاج بالشوارع
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت محافظة سوهاج، خلال الساعات المتأخرة من الليل، حملة أمنية مكبرة استهدفت ضبط المخالفين وبسط مظلة الأمن والاستقرار بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج.

جاء ذلك في إطار خطة أمنية شاملة لملاحقة الخارجين عن القانون وتحقيق الانضباط بالشارع السوهاجي.

محافظة سوهاج

وقاد اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، الحملة الأمنية الموسعة، يرافقه عدد من القيادات الأمنية، حيث جابت القوات شوارع وميادين المحافظة، مع تكثيف التواجد الأمني بالأماكن الحيوية ومناطق الاشتباه، لضبط العناصر الإجرامية ومخالفي القانون، والتصدي لكافة صور الخروج على القانون.

وأسفرت الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، حيث تمكنت القوات من ضبط عدد من القضايا المتنوعة، شملت حيازة أسلحة بيضاء، ومخالفات مرورية جسيمة، وضبط هاربين من تنفيذ أحكام قضائية، فضلًا عن فحص عدد من السيارات والدراجات البخارية، والتأكد من تراخيصها القانونية.

وأكد مدير أمن سوهاج، أن الحملات الأمنية مستمرة على مدار الساعة، ولن يكون هناك أي تهاون مع العناصر الإجرامية أو من تسول له نفسه الإخلال بالأمن أو تهديد سلامة المواطنين، مشددًا على أن مديرية أمن سوهاج تعمل وفق استراتيجية أمنية تعتمد على الانتشار السريع والحضور الفعّال في الشارع.

وأشار مدير الأمن إلى أن الهدف الأساسي من تلك الحملات هو تحقيق الأمن والأمان للمواطنين، وفرض سيادة القانون، وردع كل من يحاول العبث باستقرار المجتمع، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية في حالة جاهزية تامة للتعامل مع أي طارئ.

ولاقت الحملة الأمنية ارتياحًا واسعًا بين المواطنين، الذين أشادوا بجهود مديرية أمن سوهاج وحرصها الدائم على حفظ الأمن والاستقرار، مطالبين باستمرار تلك الحملات لتحقيق مزيد من الانضباط داخل الشارع السوهاجي.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج مدير أمن سوهاج مديرية أمن سوهاج حملات أمنية

