قطار ينهي حياة طالب بالشعارنة في سوهاج

شهد نطاق مركز سوهاج حادثًا مأساويًا، لقي على إثره طالب يبلغ من العمر 16 عامًا مصرعه، بعدما صدمه قطار بالقرب من المزلقان المجاور لكوبري الشعارنة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام، تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود بلاغ من مستشفى سوهاج العام بوصول جثة طالب، ادعاء حادث قطار بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثمان للمدعو أحمد خ. ا، 16 عامًا، طالب، ويقيم بنجع النجار الشعارنة بقرية إدفا، دائرة مركز سوهاج، حيث تم إيداع الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ العرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، وبيان أسباب وملابسات الحادث، والتصريح بالدفن عقب ذلك.